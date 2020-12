Rodeln

Rodeln ist ein typischer Wintersport, der vor allem Kindern riesigen Spaß macht. Auf einem Schlitten oder Rodel fährt man den Berg oder einen Abhang hinunter, wobei extreme Geschwindigkeiten erreicht werden können. Deshalb ist es ratsam, eine geeignete Schutzkleidung zu tragen, wenn man sich auf eine richtige Piste wagt. Helm und Schützer für Ellenbogen und Knie sind da ein unbedingtes Muss. Der Schlitten besteht aus einem Gestell, meist aus Holz, das auf zwei Kufen steht. Diese sind im besten Fall eingewachst, damit die Kufen auch durch den Schnee gleiten und man nicht einfach stehen bleibt.Können Sie sich noch an Ihre Kindheit erinnern, wenn Sie mit Ihren Freunden immer "Bimmelbahn" gespielt haben? Mehrere hintereinander gehangene Schlitten fuhren den Berg hinunter und es machte einen riesigen Spaß. Warum auch nicht heute? Heutzutage kommen die Holzschlitten ein wenig aus der Mode, da es stylischere Modelle auf dem Markt gibt. Zum einen bekommen Sie Schlitten, an denen ein Lenkrad angebracht ist, mit denen die Kufen gesteuert werden können. Noch mehr Fahrspaß wird geboten. Für Kinder sind die so genannten Porutscher der absolute Hit. Direkt am Boden können sie den Berg hinunter fahren und nicht so leicht vom Schlitten fallen. Rodeln ist aber auch eine olympische Winterdisziplin. Auf einem sehr flachen und sehr leichten Rodelschlitten fahren die Sportler in einer Eisrinne oder eigens angefertigten Rodelbahn hinunter.Extreme Geschwindigkeiten werden im Rodelsport erzielt. Skeleton ist eine Abwandlung des Rodelns, wobei man auf dem Bauch und Kopf nach vorn den Kanal hinunter fährt. Rodeln ist eine sehr anstrengende Sportart, die viele Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht. Zum einen die Füße, die das Lenken übernehmen. Die Beine dienen zur Stabilität und ebenfalls zum Lenken, wobei die Muskeln effektiv beansprucht werden. Auch das Bindegewebe und die Haut ziehen ihren Nutzen daraus und werden gestrafft. Mit dem Oberkörper kann man ebenfalls die Lage des Schlittens beeinflussen, sodass sich auch in diesem Bereich die Muskeln trainieren lassen. Für alle, die schon als Kind gern zum Rodeln gegangen sind, bietet dieser Sport auch noch heute enorm viel Fun.