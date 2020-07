Rettungsschwimmer - top in Form

Das Rettungsschwimmen hat das Ziel, Personen zu retten, die sich aus einer Notlage im Wasser nicht mehr selbst helfen können. Um diese Tätigkeit durchführen zu können, muss man nicht nur theoretische und praktische Kenntnisse haben, auch die körperliche Fitness ist notwendig. Ein Rettungsschwimmer ist auch selbst Gefahren ausgesetzt, daher gilt bei der Ausübung des Berufes in erster Linie die Eigensicherung. Zu den Gefahren, die der Rettungsschwimmer ausgesetzt ist, gehören zum Beispiel der Wellengang, unvorhersehbare Strömungen, die in Flüssen und Meeren auftreten kann, sowie Bauwerke wie Wehren Hafenanlagen und der Schiffsverkehr.Um das Rettungsschwimmen zu erlernen, ist es Voraussetzung, dass man sehr gute Schwimmkenntnisse hat. Während der Ausbildung lernt man beim Rettungsschwimmen Techniken, wie ein in Not geratener Schwimmer zu bergen ist. Eine der Techniken ist der Fesselschleppgriff. Dabei muss der Rettungsschwimmer dem Ertrinkenden in der Bewegungsfreiheit einschränken. Das wird darum gemacht, dass der zu rettende den Helfer nicht umklammern kann. Ebenfalls wird der Transport mit unterschiedlichen Rettungsgeräten geübt. Als Rettungsgerät werden Gurtretter oder Rettungsbojen eingesetzt. Mit diesen wird der Verunfallte an Land gezogen, der Rettungsschwimmer kann in einem beliebigen Schwimmstil schwimmen.Beim Rettungsschwimmen gibt es verschiedene Qualifikationen, diese kann man in Vereinen erwerben. Das Rettungsschwimmerabzeichen ist die Grundausbildung. Wasserrettungsorganisationen bieten aber auch Speziallehrgänge an, die für bestimmte Einsatzsituationen gebraucht werden, Strömungsretter ist einer davon. Übt man das Rettungsschwimmen aus, muss man immer gut durchtrainiert sein. Ausdauer- und Kraftsportarten sollten auch in der Freizeit ausgeübt werden. Ab dem 12. Lebensjahr kann man mit der Ausbildung als Rettungsschwimmer beginnen. Ein Kurs besteht aus 16 Unterrichtseinheiten, die in Theorie und Praxis gegliedert sind. Nach dem Kurs findet die theoretische und praktische Prüfung statt. Der Schwimmer bekommt das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze, kann jedoch in weiteren Kursen das Silber- oder Goldabzeichen erwerben. Bei den Prüfungen sind unterschiedliche Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren.