Rennradkauf mit fachkundiger Beratung

In Abhängigkeit von der Nutzung, für die ein Fahrrad gedacht ist, fallen die Ansprüche ganz unterschiedlich aus, die ein Radler an seinen Drahtesel hat. Beim Kauf eines Rennrades spielen daher andere Überlegungen und Kriterien eine Rolle, als wenn man mit dem Rad in der Freizeit nur gemütlich durch die Landschaft strampeln oder durchs Gelände fahren möchte.Die Qualität eines Rennrades hängt in entscheidendem Maße von seinem Material ab. Gute Rennräder sollen aus einem möglichst leichten und gleichzeitig möglichst stabilen Material gefertigt sein, das natürlich einen entsprechenden Preis hat. Außer auf das Material ist darauf zu achten, dass die Rahmenhöhe des Rennrades zur Größe des Fahrers und insbesondere zu seiner Beinlänge passt. Der Erfolg beim Rennradfahren hängt daneben auch von der richtigen Sitzposition ab. Wer auf diesem Gebiet noch nicht über das entsprechende Wissen oder die gebührende Erfahrung verfügt, sollte beim Rennradkauf in keinem Fall auf kompetente Beratung verzichten. Gute Rennräder kann man sich beim Fachhändler aus verschiedenen Komponenten zusammen stellen lassen, wobei ein geschulter Verkäufer auch darauf achtet, dass das Rad auf den Körperbau des Fahrers abgestimmt ist.Carbon ist ein sehr leichtes Material für Rennradrahmen und daher besonders attraktiv. Einige Radsportler schwören darauf, während andere das Material für überbewertet halten. In jedem Fall muss man für einen Carbon-Rahmen deutlich mehr investieren als in einen vergleichbaren Alurahmen. Für Einsteiger im Rennradsport ist es nicht zwingend erforderlich, das teurere Material zu wählen; mit einem Alurahmen kann man ebenfalls zufrieden stellende Leistungen erbringen, außerdem ist dieser deutlich preiswerter. Oftmals wird für guten Sitzkomfort der so genannte negative Sloop empfohlen, bei dem das obere Rohr des Rahmens zum Sattelrohr hin abfällt und nicht gerade verläuft. Ob man selbst damit gut zurecht kommt, muss man jedoch individuell testen.Zu einem Rennrad gehört eine Auswahl an notwendigem Zubehör, um den Fahrspaß zu komplettieren. Bequeme Schuhe und Handschuhe, Klickpedale, Ersatzschläuche und eine Satteltasche für erforderliches Werkzeug sind ebenfalls im einschlägigen Fachhandel erhältlich.