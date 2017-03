REISEMEDIZIN SEEKRANKHEIT

Reise - was gegen Seekrankheit tun?

Seekrank wird man doch nur auf der See. Weitgefehlt, wenn man solch ein Denken sein eigen nennt, denn selbst beim Busfahren oder auf Flugreisen können sich die Symptome der Seekrankheit unangenehm aufzeigen. Gesundheitsschädlich ist diese harmlose Beschwerde nicht, allerdings reichlich lästig und mitunter auch unangenehm, denn eines der Hauptsymptome ist eine auftretende Übelkeit, die durchaus bis zum Erbrechen führen kann.Neben der Übelkeit und dem Erbrechen wird eine Seekrankheit in der Regel auch von einem Schwindel und Kopfschmerzen begleitet, die das Empfinden bei einer Seefahrt, beim Fliegen oder einer schaukelnden Busreise nicht gerade angenehmer gestalten lassen. Was kann man also gegen die Seekrankheit tun? Eine berechtigte Frage, die nicht nur im Sinne von Erwachsenen, sondern auch vielen betroffenen Kindern rasch beantwortet werden kann. Zunächst jedoch eine kurze Erklärung woher die Seekrankheit ihren Ursprung hat.Die Ursache für den Schwindel und die weiteren typischen Symptome der Seekrankheit findet sich in den Gleichgewichtsorganen, von denen das im Innenohr als das bekannteste gilt. Zusätzlich finden sich allerdings im ganzen Körper verteilt diese feinen und sensiblen Organe und lösen insgesamt betrachtet ein Dilemma im menschlichen Navigationssystem aus, sobald bestimmte Signale zwischen Bauch und Ohr gegensätzliche Reaktionen aufzeigen. Diese widersprüchliche Kommunikation läutet eine Art Störung ein, die dann zu den bekannten Symptomen der Seekrankheit führen.Abhilfe lässt sich zunächst mit einer recht simplen Maßnahme erzielen: Einer gezielten und tiefen Atmung. Normalerweise passen sich die von einer Übelkeit und Schwindel Betroffenen den schwankenden Bewegungen des Gefährtes mit dem Atem an und verschlimmern dadurch die Beschwerden. Zeigt sich die Seekrankheit beispielsweise während einer Schifffahrt, dann heißt es bei einer Vorwärtsbewegung des Schiffes einzuatmen und bei dem Auftreffen auf ein Wellental auszuatmen. Erweist sich jedoch eine Seekrankheit des Öfteren und auch im Auto, gibt es sowohl pflanzliche als auch synthetische Medikamente, die bei einer Einnahme vor der Reise für eine Beruhigung der Gleichgewichtsorgane sorgen können.Quelle: Chirurgie Portal