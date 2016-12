SAUNA - DIE BELIEBTE ENTSPANNUNG

Reinigende Sauna - eine Wohltat für den ganzen Körper

Der Besuch einer Sauna oder eines Schwitzbades fördert die Gesundheit. Der Saunabesuch reinigt den Körper, sorgt durch die Wärme für Wohlbefinden, entspannt und stärkt die Abwehrkräfte.Der SaunagangBevor man sich in die Sauna begibt, ganz egal, ob in einer öffentlichen oder in der eigenen Sauna, sollte man sich gründlich abduschen. Hierdurch wird die Haut von Ölen, Fetten und Cremes befreit, die Poren sind frei und man kann später besser schwitzen. Schmuck aus Metall oder Kunststoff muss vor dem Betreten der Sauna unbedingt abgelegt werden, da heißes Metall und schmelzender Kunststoff zu Hautverbrennungen führen können. Nach der Reinigung und dem Ablegen von Schmuck und Uhren kann man dann die Sauna betreten.In der Sauna herrschen in der Regel Temperaturen zwischen 70 und 100 Grad. In den meisten Saunen sind die Sitzbänke stufenartig aufgebaut. Da die trockenere, wärmere Luft immer nach oben steigt, ist auf der obersten Sitzbank auch mit den höchsten Temperaturen zu rechnen.Ein Saunagang dauert zumeist zehn Minuten, wobei die Zeit, die in der Sauna verbracht wird, immer dem persönlichen Empfinden angepasst werden sollte. Normalerweise werden etwa zwei Saunagänge pro Saunatag absolviert.In vielen Saunen wird auch ein Aufguss bereitet. Dabei wird Wasser auf einen heißen Stein gegossen, wodurch sich die Luftfeuchtigkeit erhöht. Dadurch schwitzt man noch stärker. Häufig wird dem Wasser auch noch ein ätherisches Öl zugegeben, welches einen zusätzlichen Effekt auf die Gesundheit hat.Nach dem SaunagangNach jedem Saunagang wird der Körper wieder abgekühlt. Dafür gibt es mehrere Varianten. Entweder übergießt man sich nach dem Saunagang mit kaltem Wasser oder man begibt sich in ein Abkühlbecken. Danach ist Ruhe angesagt. Das bedeutet, dass man sich nach dem gründlichen Abtrocknen zugedeckt auf einer Liege ausruht. Die Ruhepause, auch nach dem letzten Saunagang, sollte mindestens 15 Minuten dauern.Wichtig ist, dass zwischen den Saunagängen nichts getrunken wird, da das die Entschlackung hemmt. Erst nach dem letzten Saunagang sollte getrunken werden.