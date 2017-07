Ray-Boarding - gute Körperbeherrschung

Ray-Boarding ist eine Sportart, die unter Wasser ausgeführt wird. Während des Schnorchelns wird das Board von einem Boot gezogen. Entwickelt wurde dieser Sport in Mallorca. Die Sportart ist einfach durchzuführen. Mit der Schnorchelausrüstung ausgerüstet hält man sich an dem Ray-Board fest. Dieses Brett sieht einem Bumerang sehr ähnlich. Dieser Bogen wird an einem Seil an einem Motorboot befestigt. Der Sportler kann nun die Bewegungen mit seinen Armen steuern. Möchte man Abtauchen, drückt man das Board nach unten, will man wieder nach oben, wird das Brett schräg nach oben gebracht.Mit dem Ray-Board kann man unter Wasser gleiten, die Schwimmbewegung ist dem Fischen nachempfunden. Es ist keineswegs eine statische Sportart, im Gegenteil. Der Sportler wird gefordert, er braucht genug Kraft in Händen und Beinen. Genauso wichtig ist eine gute Körperbeherrschung sowie die Vertrautheit mit dem Element Wasser. Beim Ray-Boarding ist es wichtig, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Hat man den Plan tiefer zu tauchen, ist eine Tauchausrüstung notwendig. Schnorchelt man zu tief, dauert es länger, bis man an die Wasseroberfläche kommt, um Luft zu holen. Es ist auch wichtig, dass die Leine, von der man gezogen wird, immer straff gespannt ist. Damit vermeidet man, dass man bei Kunststücken in der Leine hängen bleibt.Als Ausrüstung benötigt man neben dem Board einen Schnorchel sowie eine Gesichtsmaske. Atemgeräte oder Tauchapparate werden beim Ray-Boarding nicht verwendet. Der Boarder muss durch Auftauchen selbst Luft holen. Die Gesichtsmaske sollte groß sein, damit der Sportler genug sehen kann. Wer mit dem Sport beginnen möchte, muss gut schwimmen können. Ebenfalls wichtig ist es, seine Lungenfunktion zu kennen. Angst im tiefen Wasser sollte man auf keinen Fall haben. Während man vom Boot gezogen wird, kann man Schlangenlinien schwimmen oder sich um die eigene Achse drehen. Jeder Boarder kann selbst entscheiden, wie er mit dem Brett umgeht und welche Kunststücke er probieren möchte.