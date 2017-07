WASSERSPORT

Rafting, mit dem Schlauchboot durch wildes Gewässer

Rafting, viele träumen davon. Es ist ein sehr beliebter Freizeitsport geworden. Mitte der achtziger Jahre kam die etwas andere Wassersportart auf. Beim Rafting befährt man einen Wildwasserfluss mit einem Schlauchboot. In ein Rafting-Schlauchboot passen etwa vier bis zwölf Personen. Der Schwierigkeitsgrad beim Rafting kann variieren.Rafting wird über einen kommerziellen Anbieter als Freizeitsport angeboten. Ebenso bieten mittlerweile Kanusportvereine das Rafting an.Auf künstlich angelegten Wildwasseranlagen werden seit dem Jahre 1997 sogar offizielle Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Austragung der Weltmeisterschaft erfolgt immer in einem zweijährigen Rhythmus.Wer jedoch privat eine Raftingtour mitmachen möchte, sollte schon über eine gute Kondition verfügen. Zunächst sollte man sich für eine Tour auf dem Wildwasser bei den jeweiligen Anbietern anmelden. In ein Rafting-Boot, auch kurz Rafts genannt passen je nach Größe vier bis zwölf Personen. Die Rafts sind aus einem sehr dicken, mehrlagigen Gummigewebe und bestehen aus mehreren Luftkammern. Diese Kammern sind jeweils unabhängig voneinander. Je nach Größe des Bootes kann die Länge zwischen 3,60 Meter und 5,80 Metern variieren.Die symmetrische Bootsform ist die gängigste in Europa. Das Raft wird hier mit einem Stechpaddel welches sich am Heck befindet gesteuert.Die Sicherheitsstandards beim Rafting sind mittlerweile sehr hoch. Nicht zuletzt liegt es an den zahlreichen Unfällen, die sich in der Vergangenheit ereignet haben. Auch müssen die Rafting-Unternehmen sich an ganz klare Vorschriften halten und die Boote müssen sich einer regelmäßigen Abnahme unterziehen.Bevor man sich also für einen Anbieter entscheidet, sollte man sich in jedem Falle mit dem dessen Sicherheitskonzept auseinandersetzen. Ebenso sollte man sich die Ausrüstung sowie die Qualifikationen der Bootsführer anschauen. In der Regel stellt der Rafting Anbieter auch die Ausrüstung für alle Teilnehmer. Schwimmwesten sowie Helm gehören zur Standardausrüstung eines jeden Teilnehmers. Ebenso selbstverständlich sollten Taucheranzüge sein. Diese verhindern das schnelle Auskühlen eines Menschen, wenn er denn dann doch einmal über Bord geht.Wer jedoch gut auf seinen Rafting-Tripp vorbereitet ist, kann ein tolles Abenteuer im Wildwasserkanal erleben.