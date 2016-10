Preiswerte Trainingsgeräte mit geringem Platzbedarf

Wer etwas für seine Fitness tun möchte, braucht dafür nicht zwingend in ein Studio zu gehen. Und zu Hause ist auch nicht unbedingt ein Fitnessraum oder eine teure Ausstattung erforderlich. Denn einige Geräte beanspruchen nicht viel Platz, sie sind handlich und trotzdem effektiv: Ein Massagekissen beispielsweise ist schon für weniger als zehn Euro erhältlich und hilft gegen Nackenprobleme, wenn man es bei Übungen, die man auf dem Rücken liegend ausübt, in den Nacken legt. Auch ein Fitness-Band, das dem Körper beim Dehnen und Anspannen Widerstand leistet, ist schon für kleines Geld zu bekommen. Es sorgt für schlanke Muskeln und die gleichmäßige Belastung schont die Gelenke.Ein Springseil ist schon für fünf Euro zu haben. Außer der Einstellung der richtigen Seillänge sind keine Vorbereitungen erforderlich, um mit dem Training loszulegen und Kondition und Koordination in Bestform zu bringen. Ein Rubber-Band mit etwa 28 Zentimeter Länge ist zum Trainieren der Muskelkraft des gesamten Körpers geeignet, indem man es zum Beispiel um Hände, Füße oder Knie schlingt und auseinanderzieht. Die Bänder sind im Zehnerpack in verschiedenen Stärken erhältlich, der Preis für ein Set beträgt um die 30 Euro.Pilates Toning Balls sind in verschiedenen Größen erhältlich. Schon der Kleinste mit etwa neun Zentimetern Durchmesser und einem Gewicht von weniger als einem Pfund ist dazu geeignet, Übungen zu intensivieren. Um die Beine zusätzlich zu fordern, klemmt man ihn beim Bauchmuskeltraining zwischen die Knie. Kostenpunkt: um die zehn Euro. Um Standard-Übungen zu verfeinern, kann man Balance-Igel verwenden. Bänder und Sehnen werden dadurch gekräftigt, dass man die Teile beispielsweise bei Liegestützen unter Hände und Füße legt. Mit einem Preis ab 15 Euro bleiben die Kosten ebenfalls im Rahmen. Mit einem Handytrimm kann man Verspannungen auflösen und ein effektives Oberkörpertraining absolvieren. Wenn man das Seil spannt und rhythmisch an den Griffen zieht, so dass die Scheibe rotiert und schwingt, kommt das einem schönen Dekolletee zugute.