Powerwalking - sich einfach fit laufen

Walking erfreut sich bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Der Körper kann in Bewegung gehalten werden. Dabei müssen jedoch keine schwierigen Übungen ausgeführt werden, was vielen Menschen hilft, ihren Schweinehund leichter zu überwinden. Walking wird meistens in der Gruppe betrieben. Personen, die schon über einen längeren Zeitraum am Walking teilnehmen, können ihre Kondition mit dem sogenannten Powerwalking ausbauen. Beim Walking geht es vor allem um Ausdauer und Kondition. Diese müssen erst trainiert werden, bevor aus dem herkömmlichen Walking das Powerwalking werden kann.Beim Powerwalking wird die Schrittfrequenz erhöht. Auch die Geschwindigkeit ist eine andere. Am Powerwalking sollte erst teilgenommen werden, wenn der trainierende in der Lage ist, etwa 130 Schritte in der Minute zurückzulegen. Auch sollte die Voraussetzung erfüllt sein, dass der Walker über mehrere Kilometer am Stück eine Geschwindigkeit von 7 km/h halten kann.Powerwalking ist im Gegensatz zum Walking für Einsteiger weitaus intensiver. Dabei kann das Training stets individuell gestaltet werden. So kann zum Beispiel die Geschwindigkeit in einem besonderen Maße trainiert werden. Auch ein Lauf über bergige Landschaften kann Teil des Powerwalkings sein. Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, mit Gewichten in den Händen zu laufen. Das Walking und auch das Powerwalking unterscheiden sich von einem normalen Lauftraining. Geht es bei einem derartigen Training nicht nur um die Kondition an sich, sondern vor allem um eine gute Geschwindigkeit, kann diese beim Powerwalking nicht ins unermessliche gesteigert werden. Dennoch ist es möglich, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Wer richtig schnell walken möchte, der braucht eine gute Technik. Diese wird in Kursen für Einsteiger erlernt und muss fortwährend trainiert werden. Powerwalking eignet sich für jeden Menschen, der etwas für seinen Körper tun möchte. Auch die Gesellschaft der Trainingspartner ist wichtig, denn gemeinsam macht Sport treiben noch mehr Spaß. Menschen, die abnehmen möchten, finden im Walking und dann später im Powerwalking ebenso eine Sportart, mit welcher ihnen dieses Vorhaben gelingen kann.