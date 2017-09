Olympiareif - der Breitensport im Verein

Im Breitensport steht, im Gegensatz zum Wettkampfsport, nicht so sehr der Vergleich der eigenen Leistung mit der von anderen Sportlern im Vordergrund. Hauptsächlich geht es vielmehr um die sportliche Betätigung an sich, an den Spaß an der Bewegung und der körperlichen Fitness. Breitensport wird häufig mit dem Begriff Freizeitsport gleichgesetzt, doch gehören im Grunde auch Betriebssport und Schulsport dazu.Beim Breitensport wird das Augenmerk vorwiegend auf die Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen gelenkt. Neben gesundheitsfördernden Aspekten spielt auch die Gemeinschaftlichkeit eine Rolle, denn die traditionellen Träger des Breitensports sind die Sportvereine. Sie verfügen über die erforderliche Ausstattung und qualifizierte Mitarbeiter mit entsprechenden fachlichen Kenntnissen. Gesellschaftlich hat der Breitensport daher eine mindestens ebenso große Bedeutung wie der Leistungssport.Im Sportverein finden Menschen einen Anlaufpunkt, auch wenn sie kein besonderes Talent oder besondere Ambitionen für höhere sportliche Leistungen mitbringen. Darin besteht gerade die Aufgabe des Breitensports: Menschen die Möglichkeit zu geben, Sport zu betreiben, auch wenn sie nicht die Voraussetzungen besitzen, um am Leistungssport teilzunehmen. Breitensport leistet einen wichtigen Beitrag in der Vorsorge und der Gesundheitserhaltung der Bevölkerung. Dabei sind die Grenzen zum Wettkampfsport manchmal fließend, es handelt sich jedoch beim Breitensport immer um ein weniger hartes Wettkampfsystem.Der Bereich des Sports, in dem nicht nach sportlichen Höchstleistungen und Rekorden gestrebt wird und in dem es nicht um Leistungsvergleiche und Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene geht, umfasst alle Altersklassen. Breitensport ist eben für die breite Bevölkerung gedacht, für all die, die in der Gemeinschaft auf spielerische Weise Sport treiben und dabei Spaß haben möchten. Wenn die Vielfalt und Qualität der Angebote erhalten bleiben oder gar gesteigert werden soll, sind die Vereine auf die Gewinnung neuer Mitglieder angewiesen. Gleichzeitig gilt es aber auch, den vorhandenen Bestand an Mitgliedern zu pflegen und zu erhalten. Das ist in einer Zeit der fortschreitenden Individualisierung keine leichte Aufgabe.