Nordic Cruising - sanftes Gleiten

Ähnlich dem Langlauf ist das Nordic Cruising. Dieser Sport wird gerne von Damen ausgeführt, da er nicht so anstrengend wie der klassische Skilanglauf ist. Das Nordic Cruising kann auf Loipen oder auch in der Natur durchgeführt werden. Für diese Sportart wurden neue Skier entwickelt, die kürzer und breiter, als herkömmliche Langlaufskier sind. Daher braucht man weniger Gleichgewichtsgefühl, einschnitte gibt es jedoch beim Tempo. Doch wer Nordic Cruising betreibt, möchte langsam durch den Schnee gleiten. Das langsame Cruisen im Schnee ist ideal für Personen, die mit dem Wintersport beginnen, oder auch für solche, die etwas älter sind.Das Nordic Cruising schont die Gelenke, durch die Bewegung an in der frischen Winterluft wird das Herz-Kreislaufsystem gestärkt und die Abwehrkräfte aktiviert. Es ist keine Sportart, bei der es um Geschwindigkeit geht, daher können auch untrainierte Personen diesen Sport ausüben. Jeder fährt nach seinen Möglichkeiten, auch während einer Rehabilitation nach einer Krankheit oder Verletzung ist das Nordic Cruising möglich. Bevor man mit dem Sport beginnt, sollte man jedoch den Arzt befragen. Für Personen, die körperlich eingeschränkt sind, jedoch nicht auf den Wintersport verzichten möchten, ist Nordic Cruising die ideale Sportart.Die Verletzungsgefahr ist beim Cruisen sehr gering, da man sich langsam und nicht ruckartig bewegt. Stürze können hin und wieder einmal passieren, diese führen aber zu keinen Verletzungen. Außer den Skiern, Schuhen und Stöcken braucht man für das Nordic Cruising keine besondere Ausrüstung. Warme bequeme Kleidung, Mütze und Handschuhe reichen völlig aus, um mit den Skiern verschneite Landschaften zu genießen. Ein weiterer Vorteil beim Nordic Cruising ist, dass man keine Aufstiegshilfe, wie einen Skilift benötigt. Das spart zusätzlich Geld und man entkommt durch die Ausübung des Sports großen Menschenmengen. Gleitet man langsam durch die Natur, tut das auch der Seele gut. Man kann abschalten, Stress abbauen und gleichzeitig Sport betreiben und die unberührte Natur genießen.