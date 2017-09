Musik beim Sport

Musik kann die Stimmung heben und die Motivation steigern. Darum verzichtet kaum jemand auf die Musik beim Sport. Eine Gruppe Forscher am Learner Reasearch Institute in Cleveland hat herausgefunden, dass Musik die Leistung steigert. Das ist auch ein Grund dafür, dass es beim New Yorker Marathon verboten ist, Musik zu hören. Das Hören von Musik wirkt sich auf den Sauerstoffwechsel aus. Der Sauerstoffverbrauch wird um rund 7 % verringert, damit wird auch weniger Energie verbraucht. Die Folge davon ist, dass man mehr Kraft hat, um längere Strecken zurückzulegen.Je nach Sportart muss auch die Musik passen. Dabei spielt nicht nur der Takt, sondern auch der Text eine Rolle, das hat eine Studie bewiesen. In den USA hören Leichtathletiker einen speziellen Song, um beim Kugelstoßen die richtige Technik zu erlernen. Beim Laufen sollte man eine rhythmische Musik wählen, motivierende Lieder helfen beim Krafttraining, die letzten Kraftreserven zu aktivieren. Ebenfalls ist erwiesen, dass gut durchtrainierte Personen weniger auf Musik reagieren als solche, die eine Motivation oder Ablenkung während des Sports suchen. Hobbyläufer sollten eine Musik wählen, deren Tempo ein wenig schneller ist, als das eigene Lauftempo. Dadurch entsteht der sogenannte Push-Effekt.Die Geschwindigkeit der Musik wird mit BPM, Beats per Minute, gemessen. Für Dehnungsübungen sollte die Zahl bei etwa 100 sein. Das Krafttraining wird dann effektiv, wenn man einen Song wählt, der etwa 120 BPM hat. Die Ausdauer stärkt man mit Liedern, die ca. 150 Beats in der Minute aufbringen. Für die Cool-Down-Phase sollte ruhige Musik ausgewählt werden. Auch wenn Musik motivierend für das Training ist, sollte auf die eigene Sicherheit geachtet werden. Gerade wenn man seinen Sport draußen betreibt, kann man eine herannahende Gefahr, z. B. durch ein Auto nicht wahrnehmen. In Parks oder im Wald ist es viel schöner, wenn man die Töne der Natur als Motivation hernimmt.