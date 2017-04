Motivation - schöne Proportionen

Anfangs ist man noch motiviert, wenn man mit Sport beginnt. Es kommt allerdings auch die Zeit, wo man sich aufraffen muss, sein tägliches Sportprogramm zu erledigen. Gründe dafür gibt es viele, oft ist es das trübe Wetter, das nicht gerade zu der täglichen Joggingrunde verleitet, oder auch ein geringerer Gewichtsverlust, als man sich erhofft hatte. Auf irgendeine Weise muss man sich selbst motivieren, das Training durchzuhalten. Einige kleine Tipps können bei der Motivation helfen. Auf welche man anspricht, ist individuell verschieden. Das Wichtigste ist, ein Ziel vor Augen zu haben.Vielleicht möchte man ja in ein altes Lieblingskleid passen. Als Motivation lässt man dieses nicht im Schrank, sondern hängt es so hin, dass man es schon beim Aufstehen sieht. Das Sportprogramm, das man sich vorgenommen hat, fällt dann gleich leichter. Man hat in einem Laden tolle Schuhe gesehen, die man unbedingt haben möchte. Die Motivation könnte so aussehen, dass man sich sagt: Wenn ich 2 Wochen lang, täglich trainiere, kaufe ich mir die Schuhe. Zusätzlich motiviert ein Bild der Schuhe, das man zum Beispiel auf die Kühlschranktüre klebt. Ein Fitnesstraining macht zu zweit mehr Spaß. Absolviert man es mit der Freundin, die auch ein paar Kilos abnehmen möchte, kann daraus ein positiver Konkurrenzkampf werden. Das Ziel könnte lauten, wer in 1 Monat mehr abgenommen hat, lädt den anderen zum Essen ein.Erzählt man anderen, dass man ab jetzt intensiv trainiert, werden oft Stimmen laut, die behaupten, das wäre nicht zu schaffen. Auch das ist eine Form der Motivation, wenn man doch das Ziel erreicht, das man sich gesetzt hat. Ist ein Urlaub geplant, kann man sich einen Bikini kaufen, der eine Nummer kleiner ist. Passt man dann hinein, ist das ein Erfolgserlebnis und der Urlaub kann genossen werden. Zusätzlich hängt man sich ein Bild des Urlaubslandes auf.