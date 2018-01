FITNESS

Mit leichten Übungen zum Knack-Po

Die ersten milderen Tage des Jahres sorgen für aufkeimende Frühlingsgefühle. Und spätestens dann fallen einem auch wieder all die knappen Röcke und Hosen ein, die man wieder tragen kann. Dafür ist jedoch ein richtig knackiger Po fast schon ein Muss. Die gute Nachricht ist nun, dass man sich für den ultimativen Knack-Po nicht unbedingt in einem teuren Fitness Club anmelden muss. Ein paar einfache Übungen, die man leicht zuhause machen kann, sind mindestens genauso effektiv.AusrüstungFür die Po-Übungen in den eigenen vier Wänden braucht man nicht viel. Neben bequemer Sportkleidung sind eine Fitnessmatte und ein Fitnessband völlig ausreichend.Vier ÜbungenBei der ersten Übung legt man sich, mit dem Gesicht nach unten, auf die Fitnessmatte. Die Hände werden unter dem Gesicht verschränkt, der Bauch wird angespannt. Nun hebt und senkt man ein Bein gerade nach oben, die Fußspitze zeigt zum Boden. Drei mal acht Wiederholungen pro Bein sind ausreichend.Bei der zweiten Übung begibt man sich in den Vierfüßlerstand. Die Ellebogen liegen in Schulterhöhe auf der Matte, die Knie befinden sich parallel zur Hüfte, der Bauch ist angespannt. Nun hebt man ein Bein im 90-Grad-Winkel an, hält es kurz und senkt es wieder. Das Ganze wiederholt man achtmal pro Bein.Die nächste Übung wird im Stehen ausgeführt. Hierbei legt man sich das Fitnessband um beide Knöchel und verknotet es. Das Standbein wird leicht angewinkelt, der Rumpf ist angespannt. Nun bewegt man das andere Bein vor und zurück. Die Übung wiederholt man mit jedem Bein in drei Durchgängen je siebenmal.Bei der vierten Übung legt man sich auf seine Fitnessmatte. Die Arme liegen, mit den Handflächen nach unten, neben dem Körper. Die Beine werden angewinkelt aufgestellt. Nun hebt man sein Becken soweit, bis der gesamte Körper eine Gerade bildet. Der Po ist dabei immer angespannt. Diese Position hält man dann für zehn Sekunden, bevor man das Becken wieder senkt. Das Ganze wird achtmal wiederholen.