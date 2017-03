Mission possible - straff im Shirt

Wenn die Tage wärmer werden, wird auch die Kleidung dementsprechend leichter. Kurzärmlige Shirts und Blusen werden aus dem Schrank geholt. Doch viele Frauen leiden unter straffen Oberarmen, das sieht nicht gut aus, wenn man ärmellose Oberteile trägt. Schlaffe Oberarme entstehen durch den Abbau von Kollagen und durch die vermehrte Einlagerung von Fettzellen. Gegen schlaffe Oberarme kann man was tun, ein paar Übungen und die richtige Pflege machen straffe Arme. Der Zeitaufwand ist gering, denn rund 10 Minuten pro Tag genügen, Hanteln braucht man auch nicht, denn als Alternative eignen sich Wasserflaschen.Die Sitzbeuge ist eine Übung, die die Oberarme strafft. Dazu setzt man sich auf einen Stuhl, die Hände umfassen den Sitz, der Po wird angehoben und nach vorne gedrückt. Gleichzeitig werden die Beine ausgestreckt, sodass die Arme das Körpergewicht halten. Diese Übung sollte mindestens 10-mal durchgeführt werden. Ein weiteres Trainingsprogramm ist die Wandbeuge. Dabei handelt es sich um eine Art Liegestütz, der jedoch im Stehen ausgeführt wird. Die Handflächen berühren die Wand, Bauch und Po werden angespannt. Mit geraden Rücken beugt man die Arme, bis die Nase die Wand berührt. Der Damenliegestütz ist ebenfalls eine Methode, um Oberarme zu straffen. Man stützt sich auf die Knie und macht Liegestütze. Die Übung stärkt auch die Bauchmuskeln.Für eine weitere Übung benötigt man 2 gefüllte Wasserflaschen. Die Arme, in denen man die Wasserflaschen hält, werden in Brusthöhe ausgestreckt. In dieser Position bleibt man etwa 5 Sekunden, danach werden die Arme gebeugt, bis sie die Brust berühren. Je öfter man diese Übung durchführt, umso effektiver ist sie. Bei der Pflege sollte man darauf achten, dass sie auf den Hauttyp und die Problemzonen abgestimmt ist. Wechselduschen und regelmäßiges Bürsten fördern die Durchblutung, der Stoffwechsel wird angekurbelt. So werden gleichzeitig die Problemzonen entschlackt, die Oberarme werden straffer.