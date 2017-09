Mentaltraining - geistig auf der Höhe

Heute ist sich ein großer Teil der Bevölkerung dessen bewusst, dass man der Gesundheit zuliebe seinen Körper trainieren sollte. Muskeln, die nicht regelmäßig in Anspruch genommen werden, erschlaffen sehr bald. Sportliche Betätigung stärkt das Herz-Kreislauf-System, sorgt für ein besseres Körpergefühl und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Ebenso ist Gehirnjogging heute in aller Munde, man weiß, dass auch die geistige Fitness ein gewisses Training erfordert.Was aber ist mentales Training? Oft hört man, dass die Leistung von Spitzensportlern entscheidend davon abhängt, in welcher mentalen Verfassung sie sich zum Zeitpunkt des Wettkampfes befinden. Mentales Training soll dabei helfen, diese Verfassung möglichst positiv zu beeinflussen. Dabei ist Sport nur ein Anwendungsbeispiel für mentales Training, wenn auch ein sehr anschauliches. Der Tennisspieler Boris Becker verblüffte viele Male die Zuschauer, da er es verstand, ein anscheinend schon verlorenes Match im letzten Moment noch zu drehen und doch noch zu gewinnen. Wenn man ihn während dessen beobachtete, hatte es den Anschein, als würde in seinem Kopf ein Schalter herunter gedrückt. Boris Becker selbst sagte auch oft, der Ausgang eines Matchs würde im Kopf entschieden.Die Fähigkeit, sich im entscheidenden Moment zu motivieren und seinen Willen darauf zu fokussieren, ein Ziel zu erreichen, kann man mit mentalem Training erlernen und stärken. Inhalte und Methoden des Trainings beruhen auf den Erkenntnissen der Psychologie und werden dazu eingesetzt, dass Menschen bessere Leistungen in allen Lebensbereichen erbringen können. Mental trainierte Menschen schaffen es besser, ihre Ziele zu erreichen, sie sind beruflich erfolgreicher und führen oftmals bessere Beziehungen als andere.Mentales Training lässt sich mit der Unterstützung durch einen Trainer oder Coach oder aber in Form von Selbsttraining durchführen. Im Internet finden sich zahlreiche Angebote für Online-Seminare, Workshops, Bücher, CDs und Beratungen. Da der Begriff Mentaltraining nicht geschützt ist, wird er ebenso in unterschiedlicher Bedeutung angewendet wie die Bezeichnung Mentaltrainer. Zwar arbeiten im Bereich des Sports meist Sportpsychologen, in anderen Bereichen wurden so genannte Diplome jedoch teilweise in kurzen Lehrgängen erworben.