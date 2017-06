MUSIKTHERAPIE

Macht Mozart-Musik schlauer?

Schon seit Jahren sind sich Wissenschaftler nicht darüber einig, ob Mozart-Musik wirklich die Intelligenz steigert oder ob dies nur Wunschdenken ist. Die neuesten Erkenntnisse der Wiener Forscher legen nahe, dass es den so genannten Mozart-Effekt nicht gibt und dass das Hören von klassischer Musik nicht das Denkvermögen steigert. Ihre Studie belegt, dass bei keinem Probanden die Intelligenz gesteigert wurde, nachdem sich dieser Mozarts Musik angehört hat.Zum ersten Mal kam die Theorie, dass Mozart-Musik intelligenter machen soll, 1993 in den USA auf. Hier stellte ein Forscherteam fest, dass man eine verbesserte Gehirnleistung erzielen kann, wenn man sich ausgiebig Musik von Mozart und klassische Musik im Allgemeinen anhört. Besonders die Mozart Sonate in D-Dur-KV 448 soll eine deutliche Leistungssteigerung, im Bereich der Raumvorstellung zur Folge haben. Die Begeisterung und das öffentliche Interesse an dieser wissenschaftlichen Studie verbreiteten sich in den ganzen USA und sorgten für großes Aufsehen. Die Musik von Mozart wurde als Wundermittel gefeiert, mit dem es einfach möglich sein sollte den IQ von Kindern zu steigern. So wurde 1998 vom damaligen Gouverneur von Georgia veranlasst, dass alle Mütter mit einem neugeborenen Kind eine Klassik-CD kostenlos bekamen.Anders sah es bei den Forschern, Wissenschaftler und Psychologen aus, hier war die Meinung über die Wunderwirkung der Mozart-Musik eher geteilt und wurde mit Skepsis aufgenommen. Dies lang vor allem daran, dass niemand mit Mozarts Musik den gleichen Effekt erzielen konnte, wie das US-Forscherteam. Das Institut für psychologische Grundlagenforschung an der Universität von Wien ist nun nach einer langen Forschungsreihe und verschiedenen Analysen, zu dem Schluss gekommen, dass es den Mozart-Effekt nicht gibt. Hierfür wurden mehr als 3.000 Personen auf eine Verbesserung der Raumvorstellung getestet, doch selbst nach allen 39 Studien, die dem Forscherteam zur Verfügung standen, konnte kein Nachweis erbracht werden.Es wird zwar von Forschern und Wissenschaftler weiterhin empfohlen Mozarts Musik zu hören, doch sollte man sich hiervon keine Leistungssteigerung erhoffen, da dies durch die neusten Forschungen ausgeschlossen wurde. So wurde jetzt endgültig durch die Arbeit der Wiener-Forscher der Mythos des Mozart-Effekts zerstört, wodurch die amerikanischen Psychologen bestätigt wurden, die diesen Effekt zu den 50 größten Mythen der populären Wissenschaften zählen.Quelle: Miomedi