Laufvereine - nie mehr alleine

In Laufvereinen sind Sportler zusammengeschlossen, die gerne laufen. Die Vereine vermitteln ihren Mitgliedern unterschiedliche Formen des Laufens als Ausdauersport. Ursprünglich entstanden Laufvereine durch das gemeinsame Joggen. Inzwischen gibt es aber auch Vereine, in denen schnelles Gehen, Marathonläufe oder Nordic Walking angeboten werden. Die Mitglieder des Vereines treffen sich in regelmäßigen Abständen, um ihren Sport gemeinsam nachzugehen. Nordic Walking ist besonders gesund, das haben auch Krankenkassen erkannt. Daher unterstützen einige Krankenkassen ihre Kunden bei der Ausübung des Sports und übernehmen sogar einen Teil eventueller Mitgliedskosten in einem Laufverein.Laufvereine haben viele Vorteile. Einer der Gründe, warum man einem Laufverein beitreten soll, ist, dass man nicht alleine trainiert. Es ist motivierender und macht mehr Spaß, in der Gruppe zu laufen. Man knüpft auch neue Kontakte, Freundschaften, die über den Sport hinausgehen, entstehen. Sollte einem Läufer ein Unfall passieren, ist er nicht alleine. Schnelle Hilfe ist vor Ort. Daher wird Senioren, die sich sportlich betätigen wollen, empfohlen, sich einem Laufverein anzuschließen. Geleitet werden die Laufvereine von Trainern. Das hat den Vorteil, dass man die richtige Art zu laufen lernt. Fehler können so ausgebessert werden. Ebenfalls wird vom Trainer ein individueller Trainingsplan erstellt.In jedem größeren Ort findet man einen Laufverein. Ist keiner vorhanden, kann jeder selbst einen Verein gründen. Es lohnt sich, nach gleichgesinnten zu suchen, um gemeinsam zu laufen. Wenn man seine Runden läuft, wird man unter Umständen anderen Personen begegnen, die man darauf ansprechen kann, ob sie an einem gemeinsamen Laufen interessiert wären. Möchte man den Verein eintragen lassen, müssen Voraussetzungen erfüllt werden. Welche das genau sind, erfährt man bei einem Fachmann für Vereinsrecht. Es muss jedoch nicht immer gleich ein eingeschriebener Verein sein, um gemeinsam sportlich aktiv zu sein. Eine ungezwungene Gruppe erfüllt den gleichen Zweck. Mitglieder findet man über Anschläge am Schwarzen Brett in öffentlichen Einrichtungen oder über Zeitungsinserate.