Lauftreffs - gemeinsames Joggen

Alleine Sport zu treiben ist für viele langweilig, es fehlt die Gesellschaft und die Motivation. Daher haben sich in vielen Städten Gruppen gebildet, die regelmäßig zum Laufen treffen. Entstanden sind die Lauftreffs aus dem gemeinsamen Joggen, inzwischen gibt es aber viele Treffs für die unterschiedlichen Sportarten. Nordic Walking wird gerne in Gesellschaft gleichgesinnter betrieben, genauso wie das Laufen eines Marathons. Vorteil an Lauftreffs ist, dass man mit Gleichgesinnten seine Sportart ausüben kann. Es entstehen dabei oft Freundschaften, die über den Sport hinausgehen. Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit. Läuft man in der Gruppe, bekommt man sofort Hilfe, wenn man sich verletzen sollte.In der Gruppe ist auch die Motivation höher, sein Training durchzuhalten. Gegenseitig spornt man sich an, weiterzumachen. Die Lauftreffs sind für alle Personen geeignet, da die Gruppen nach dem Können zusammengestellt werden. Anfänger finden genauso Platz in einem Lauftreff wie Fortgeschrittene. Da viele Berufstätige gerne ihren Sport in netter Gesellschaft ausüben möchten, gibt es auch dafür die Möglichkeit in den Lauftreffs. Oft finden die Treffs am Abend statt, sodass jeder nach der Arbeit laufen gehen kann. Wichtig bei den gemeinsamen Treffen ist es, dass man sich nicht überfordert, denn das kann durch die Motivation leicht passieren.Sollte es in der Stadt, in der man wohnt, keine geeignete Gruppe geben, kann man selbst einen Lauftreff gründen. Eine Annonce in der Tageszeitung sollte so gestaltet werden, dass jeder Leser weiß, dass es sich um einen geplanten Lauftreff handelt. Auch die Gemeinden bieten Interessierten die Möglichkeit, Aushänge an Schaukästen zu platzieren. Hat man genug Personen gefunden, die sich der Gruppe anschließen möchte, wird ein Treffen vereinbart. Idealerweise sollte das an einem neutralen Ort stattfinden. Bei dem Treffen werden Details besprochen, dazu gehört auch die Wahl der Laufstrecke sowie die Uhrzeit, an denen die Lauftreffs stattfinden sollen. Gibt es viele Läufer, die mitmachen wollen, können sie in Gruppen für Anfänger und Fortgeschrittene eingeteilt werden.