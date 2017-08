Laufstrecken - Suche lohnt sich

Eine Laufstrecke führt meist durch einen Park oder durch den Wald. Dort ist die Luft besser, der Läufer kann Sauerstoff tanken. Das Joggen ist ein beliebtes Hobby, dem viele, egal ob jung oder alt, nachgehen. Jeder Läufer wählt sich seine Laufstrecke individuell aus. Bei einigen Laufstrecken sind Höhenmeter zu überwinden, andere wiederum führen rund um einen See. Besonders gute Laufstrecken führen über weichen Boden, da bei diesem Untergrund die Knie nicht zu sehr belastet werden. Das Laufen über Waldwege fördert auch die Konzentration, denn der Läufer muss achtgeben, ob sich nicht Baumstämme oder Wurzeln auf der Laufstrecke befinden.Jeder Läufer muss die Laufstrecke so wählen, dass sie seinen Bedürfnissen angepasst ist. Sportler, die auf eine Teilnahme am Marathon hinarbeiten, werden eine längere Laufstrecke wählen, als Personen, die nur Ausgleich zum Berufsalltag suchen. Viele laufen auch, um abzunehmen. Zu Beginn des Trainings sollte eine leichte Laufstrecke gewählt werden. Diese sollte relativ kurz, jedoch ausbaufähig sein. Im weiteren Trainingsverlauf wird die Strecke, über die gelaufen wird, gesteigert. Bei jeder Laufstrecke sollte sich der Läufer ein Ziel setzen. Das kann ein markanter Punkt sein, an dem er das Training beendet oder dort umkehrt.Wohnt man in der Stadt, eignet sich das Laufen nicht zum Entspannen. Außerdem lauern viele Gefahren, wie Straßenkreuzungen auf den Läufer. Bevor man in der Stadt läuft, sollte man sich eine Laufstrecke suchen, an der der Verkehr nicht so groß ist. Besitzt die Stadt einen Park, sollte man dort laufen. Viele Städte bieten in den Parks gekennzeichnete Routen für Jogger an. Eine beliebte Laufstrecke führt am Ufer eines Flusses entlang. Meist wird an der Hälfte der geplanten Laufstrecke der Fluss überquert und am anderen Ufer zurückgelaufen. Sieht man sich in seiner Stadt oder in der Umgebung um, findet man sicher eine geeignete Strecke, um sein Fitnessprogramm zu absolvieren.