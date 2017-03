Laufausrüstung - ready to run

Joggen ist eine der beliebtesten Sportarten. Viele drehen ihre täglichen Runden, um fit zu bleiben. Damit das Training effektiv wird, gehören nicht nur Wille und Ausdauer dazu, es wird auch die richtige Kleidung benötigt. Beim Laufen kommt man unweigerlich ins Schwitzen, die Bekleidung muss atmungsaktiv sein und den Schweiß nach außen transportieren können, wo er dann verdunstet. Es wird damit vermieden, dass dem Läufer das nasse Shirt oder die Hose am Körper klebt, denn dadurch kann er sich leicht erkälten. In Fachgeschäften bekommt man spezielle Funktionswäsche, die angenehm zu tragen ist.Während des Laufens werden die Füße besonders beansprucht. Die Schuhe müssen gut passen, dürfen keine Druckstellen oder Blasen verursachen und sollten aus einem atmungsaktiven Material bestehen. Je nach Art des Bodens, auf dem man läuft, sollte die Sohle die Stöße abfangen. Besonders wichtig ist das, wenn man großteils auf hartem Asphalt läuft. Schuhe aus natürlichen Materialien sind zu bevorzugen, da man in solchen aus Kunststoff schneller schwitzt. Gute Laufsocken erkennt man daran, dass sie an verschiedenen Stellen Polsterungen aufweisen. Im Sommer scheint nicht immer die Sonne, daher sollte sich ein Läufer spezielle Regenbekleidung besorgen. Diese ist, gleich wie die Funktionsbekleidung, atmungsaktiv.Beim Laufen ist es vorteilhaft, wenn man seine Pulsfrequenz kontrollieren kann. Pulsuhren gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei hochwertigen Uhren kann man eine Pulsfrequenz, die man erreichen möchte, anhand von Größe, Körpergewicht und Trainingsstatus einstellen. Wird diese überschritten, gibt die Uhr ein Signal und der Läufer weiß, dass er den Wert erreicht hat. Dem entsprechend reagiert er darauf. Junge Mütter möchten auf das Laufen nicht verzichten, da sie nach der Schwangerschaft noch einige Kilos zu viel haben. Der Kinderwagenfachhandel bietet spezielle Kinderwägen an. So kann das Kleine zum Laufen mitgenommen werden. Die Kinderwägen sind mit 3 großen Rädern und meist noch mit einer Handbremse ausgestattet. Mit der richtigen Ausrüstung macht das Laufen viel mehr Spaß.