Lagenschwimmen - anspruchsvoller Sport

Das Lagenschwimmen besteht aus 4 Schwimmstilen, die entweder als Einzelwettkampf oder in einer Staffel durchgeführt werden. Die Lagen werden hintereinander geschwommen, jeder Schwimmer muss alle 4 Schwimmstile beherrschen. Eine normale Lagendistanz beträgt 200 Meter, nach 50 Meter muss der Schwimmer den Schwimmstil wechseln. Er beginnt mit Delfin, wechselt dann in Rücken, bevor er danach Brust schwimmt und mit Freistil endet. Diese Reihenfolge muss eingehalten werden, da sie vorgeschrieben ist. Ebenfalls ist die Art der Wenden beim Lagenschwimmen vorgeschrieben. Lagenschwimmen wird auch als Staffelwettkampf betrieben. Es werden über Distanzen von 4x 50 m, 4x100 m und 4x200 m Lagen geschwommen.Die Lagen werden unter den Mitgliedern der Staffel aufgeteilt, jeder Schwimmer übernimmt eine Lage. Anders als beim Einzelschwimmen wird dabei in der Rückenlage begonnen. Ein Rückenstart ist nicht so leicht, um einen Staffelwechsel durchzuführen. Beim Staffel-Lagenschwimmen wird mit dem Rückenschwimmen begonnen, danach folgen die Stile Brust, Delfin und Freistil. Das Lagenschwimmen ist ein anspruchsvoller Sport, da alle 4 Schwimmstile gleich gut beherrscht werden müssen. Nicht immer ist das der Fall, sodass Wettkämpfe im Lagenschwimmen oft sehr spannend sind. Vorgegeben ist bei Wettkämpfen, wie ein Lagenwechsel zu vollziehen ist. Ein Wechsel von Rücken zu Delfin ist leichter, als der von Rücken- zum Brustschwimmen.Das Lagenschwimmen kann jeder erlernen. In Schwimmschulen gibt es einen dementsprechenden Unterricht. Sogar Kinder im Vorschulalter können bereits mit dem Lagenschwimmen beginnen. Dabei stehen allerdings die Schwimmstile Brust, Rücken und Freistil im Vordergrund. Delfinschwimmen ist kraftaufwendig, daher wir es erst später unterrichtet. Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder am besten mit dem Rückenschwimmen zurechtkommen. Bis man das Lagenschwimmen perfekt beherrscht, benötigt es ständige und regelmäßige Trainingseinheiten. Mehrmals in der Woche sollte daher im Frei- oder Hallenbad trainiert werden. Das Training erfolgt unter Aufsicht und Anleitung eines erfahrenen Trainers, der den Sportler korrigiert, wenn er einen Fehler macht.