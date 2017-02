Lachyoga - lernen zu lachen

Lachen ist gesund, diesen Spruch hat sich die Yogabewegung zunutze gemacht. Der Arzt und Yogalehrer Madan Kataria aus Mumbai verbreitete das Lachyoga. 1995 gründete er einen Lachklub in Indien, derzeit sind es rund 6.000 Klubs, die das Lachyoga aktiv ausführen. Der erste Sonntag im Mai ist der Weltlachtag. An diesem Tag treffen sich die Klubmitglieder um 14 Uhr, um eine Minute lang zu lachen. Das Lachen erfolgt ohne Grund, vom künstlichen Lachen geht es in ein herzliches, echtes Lachen über. Madan Kataria sagt: "Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, wir sind glücklich, weil wir lachen".Doch warum ist Lachen gesund? Durch das das Lachen wird die Atmung kurzzeitig unterbrochen, die ruckartigen Bewegungen des Zwerchfelles drückt die Atemluft aus der Lunge. Es werden außerdem Substanzen freigesetzt, die entzündungshemmend und schmerzstillend wirken. Lachen verbessert die Atmung, regt den Stoffwechsel an und wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Lachyoga kann beinahe jeder betreiben, es sei denn, man leidet unter Herzproblemen, akuter Erkältung, Inkontinenz oder Bandscheibenvorfall.Lachyogakurse werden vermehrt angeboten. Es wird nicht nur in der Gruppe gelacht, sondern man bekommt auch Tipps, wie man das Lachen in den Alltag integriert. Lachen hat auch im Job positive Auswirkungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen werden verbessert und man motiviert auch die Kollegen, einmal herzhaft zu lachen. So kann der Stress abgebaut werden, die Produktivität steigt ebenso wie die Kommunikationsfähigkeit. Schönheit durch Lachyoga ist ebenfalls erwiesen. Durch das Lachen werden die Gesichtsmuskeln angespannt und die Augen leuchten mehr. Lachyoga kann aber noch mehr, denn es regt die Produktion der sogenannten Killerzellen an, die für die Bekämpfung von Tumorzellen verantwortlich sind. Das ganze Immunsystem wird gestärkt, das hat eine Studie im Jahr 2001 an der Universität von Loma Linda erwiesen. Wer lernen möchte, zu lachen, der kann sich an einen der vielen Lachyoga Kurse beteiligen.