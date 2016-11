Kreuzheben - erfolgt in mehreren Phasen

Das Kreuzheben ist eine beliebte Übung im Bereich des Kraft- und Fitnesssports. Der Sportler hat dadurch die Möglichkeit, mehrere Muskelgruppen zugleich zu trainieren. Möchte man die sichtbare Muskelmasse trainieren, ist das Kreuzheben die ideale Übung dafür. Wichtig ist, dass die Übungen sehr sauber und korrekt durchgeführt werden. Damit man sich nicht verletzt, sollte man einige Punkte beim Kreuzheben beachten. Keinesfalls sollte man kalt in das Training gehen. Eine Aufwärmphase ist gerade bei diesen Übungen enorm wichtig.Zum Aufwärmen eignen sich Laufbänder, Stepper oder das Rad. Durch das Aufwärmen wird der Körper auf die folgenden Übungen vorbereitet. Für das Kreuzheben wird passendes Schuhwerk benötigt. Die Schuhe sollten flach und ohne Absatz sein. Knöchelhohe Schuhe, die im Bereich des Knöchels fest geschnürt werden, sind perfekt. Man benötigt einen guten Stand, um das Gewicht zu heben und auch halten zu können. Als Standfläche eignen sich alle Flächen, auf denen man nicht rutscht, genug Platz hat und die frei von Unebenheiten sind. Eine kleine Unebenheit kann zum Stolpern und Hinfallen führen, Verletzungen sind dadurch vorprogrammiert.Die Hantelstange muss mit einer Hand von unten und mit der Anderen von oben gehalten werden. So kann es nicht passieren, dass die Stange bei Ermüdung aus den Händen fällt. Das Kreuzheben erfolgt in mehreren Phasen. In der ersten Phase beugt man den Rücken rund, der Sportler bückt sich nach vorne, um die Hantelstange zu fassen. Hat der Sportler die Hantelstange erfasst, so sollte der Rücken entlastet werden. Mit einem leichten Hohlkreuz wird die Hantelstange gehoben. Durch das Kreuztraining, dessen Name sich von der Form des Griffs, wie die Hantelstange gehalten wird, ableitet, wird die Oberschenkelmuskulatur trainiert. Durch die Entlastung des Rückens werden die Oberschenkelmuskeln gefordert, da man mit geradem Rücken aufsteht. Je öfter man die Übungen wiederholt, umso größer ist der Trainingseffekt. Das Kreuzheben sollte in keinem Trainingsplan fehlen.