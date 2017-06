Kraulschwimmen - der schnellste Schwimmstil

Der Schwimmstil Kraulschwimmen auch unter den Begriffen Freistilschwimmen oder Kraulen bekannt. Es ist die rhythmischste und schnellste Schwimmart, die Fortbewegung erfolgt durch gleichmäßige Gleitphasen. Anders als beim Brustschwimmen bewegt der Schwimmer ohne Unterbrechung seine Arme und Beine. Dadurch wird eine permanente Gleitphase erreicht. Das Kraulschwimmen oder Kraulen ist der schnellste Schwimmstil, es werden hohe Geschwindigkeiten erreicht. Beim Kraulen braucht man weniger Kraft als beim Brustschwimmen, so können auch längere Distanzen zurückgelegt werden. Bei Wettkämpfen betragen die Streckenlängen für die Disziplin Kraulen 400, 800 und 1.500 Meter.Beim Kraulen sind technische Übungen zu erlernen, damit man den Schwimmstil perfektioniert und so auch hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. Eine der Übungen ist, dass man die Zugbewegungen nur mit einem Arm durchführt, während der andere Arm an der Wasseroberfläche liegen bleibt. Mit dieser Übung trainiert man die optimale Wasserlage. Um die richtige Schwimmhaltung zu lernen, wird die sogenannte Daumen-Achsel-Übung durchgeführt. Dabei wird die Achsel bei jedem Zug mit dem Daumen berührt. So lernt man, die Arme beim Kraulen nicht ganz durchzustrecken. Bei der Beinarbeit ist zu beachten, dass die Beine nicht angewinkelt werden. Die Füße sollten maximal schulterbreit auseinander sein.Das Kraulschwimmen erfordert eine Synchronisation von Bein- Arm- und Atemtechnik. Bei der Atemtechnik gibt es zwei Varianten. Bei der Seitenatmung befindet sich das Gesicht unter der Wasseroberfläche. Zum Atmen dreht der Schwimmer den Kopf zur Seite, holt Luft und taucht danach wieder ab. Der Zweierzug funktioniert so, dass der Sportler nach jedem 2. Armzug einatmet. Das ist die beste Atemtechnik, denn so hat der Schwimmer die optimale Luftzufuhr. Als Hilfe zur Erlernen der Armtechnik wird ein sogenannter Pull-Buoy benutzt. Es ist ein Auftriebskörper, der speziell für das Schwimmtraining entwickelt wurde. Diesen muss der Schwimmer mit den Oberschenkeln festhalten. Dadurch bekommt er den Auftrieb an den Beinen und kann sich beim Training auf die Armarbeit konzentrieren.