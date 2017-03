Kraftspender - Sportarten für Senioren

Im Alter möchten auch Senioren, die körperlich vielleicht eingeschränkt sind, noch fit bleiben. Gerade im Alter ist es wichtig, genug Bewegung zu bekommen. Nicht jede Sportart ist für Senioren geeignet, es kommt darauf an, in wieweit sie sich bewegen können. Der Wassersport eignet sich sehr gut. Dabei hat man die Wahl, ob man schwimmen möchte oder sich einer Gymnastikgruppe anschließt. Der Körper fühlt sich im Wasser leichter an, so werden die Gelenke geschont, die Muskeln jedoch beansprucht. Das Schwimmen ist außerdem gut für das Herz-Kreislaufsystem.Wer sich gerne in der frischen Luft bewegt, für denjenigen ist Nordic Walking perfekt. Durch den Einsatz der Stöcke wird auch der Oberkörper beteiligt. Sportbegeisterte schließen sich in Gruppen zusammen, somit ist es nicht nur gut für den Körper, sondern es ist auch schön, wenn man dadurch neue Leute kennenlernt. Durch Nordic Walking werden die Muskeln gestärkt, das wiederum hat eine Entlastung der Gelenke zur Folge. Ähnlich gut tut das Wandern. Die Wahl der Route soll so ausfallen, dass sie leicht zu bewältigen ist. Für Senioren mit Gelenkproblemen ist Radfahren die Alternative zum Wandern. Durch den kräftigen Tritt in die Pedale werden Gelenke geschont, Muskeln hingegen aufgebaut. Das hilft im Alltag, das Treppensteigen zu erleichtern.Gymnastik kann man zu Hause oder im Fitnessstudio betreiben. Die Übungen, die durchgeführt werden, dienen dazu, den Körper gelenkig zu halten. Gymnastik ist eine Mischung aus Dehnung, Kraft und Aerobic. Mit Musikuntermalung fallen die Übungen gleich viel leichter. In Fitnessstudios werden sehr oft Seniorenkurse angeboten. Die Trainer stimmen die Übungen auf den Trainierenden ab, sodass keine Überforderung stattfindet. Ebenfalls eine beliebte Sportart für Senioren ist das Tanzen. Die Bewegungen zusammen mit dem Partner oder der Partnerin halten Jung und machen noch dazu Spaß. Wer bis ins hohe Alter fit und aktiv bleiben möchte, wird sicher die passende Sportart finden.