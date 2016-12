KöRPERHALTUNG

Kraftgymnastik - für eine gute Körperhaltung

Bei der Kraftgymnastik handelt es sich zwar um ein Muskelaufbautraining, im Gegensatz zum Bodybuilding wird das Augenmerk hier aber nicht vorwiegend auf Muskelmasse gelegt. Vielmehr wird durch gelenkschonendes und gesundheitsorientiertes Training eine größere Beweglichkeit angestrebt, das Ziel ist ein gesunder und leistungsfähiger Körper.Kraftgymnastik ist ein probates Mittel, um Haltungsschäden vorzubeugen sowie um die Korrektur einer fehlerhaften Körperhaltung zu unterstützen. Läufer und Jogger wenden häufig Kraftgymnastik zur Ergänzung ihres Trainingsprogramms an, denn ein regelmäßiges Kraftprogramm ist auch einem effizienten Laufstil sehr förderlich. Viele Kraftgymnastik-Übungen ermöglichen die Einsetzung des eigenen Körpergewichts zur Erzielung des gewünschten Trainingseffektes.Eine klassische Übung der Kraftgymnastik ist der Liegestütz. Diese Übung trainiert die Brust-, Schulter- und Rückenmuskulatur. Man begibt sich in die Liegestützposition, dabei befinden sich die Hände unterhalb der Schultern und zeigen nach vorne. Die Beine sind gestreckt und nur die Zehen berühren den Boden. Man achtet darauf, dass der Rücken gerade und die Bauchmuskeln angespannt sind. Während man den Oberkörper zwischen den Armen herab senkt und die Arme dabei anwinkelt, atmet man mit angespannten Bauchmuskeln ein. Man behält diese Position zwei Sekunden lang bei, atmet aus und drückt den Körper dabei wieder nach oben.Bei einer anderen Übung befindet man sich in einer ähnlichen Position, nur dass hierbei beide Unterarme parallel auf dem Boden aufliegen. Die Oberarme befinden sich in aufrechter Position. Dann hebt man abwechselnd ein Bein um eine Fußlänge vom Boden und achtet darauf, dass Becken und Rumpf ihre Position nicht verändern. Diese Übung trainiert die vordere Rumpfmuskulatur. Man beginnt mit zehn bis zwölf Wiederholungen und steigert sich allmählich auf 20 Wiederholungen.Zur Stärkung der hinteren Rumpfmuskulatur dient folgende Übung, bei der man sich zunächst auf den Boden setzt, sich dann rücklings auf den Unterarmen abstützt und den Po so weit wie möglich vom Boden abhebt. Dann hebt man abwechselnd ein Bein um eine Fußlänge vom Boden, ohne dabei die Position von Becken oder Rumpf zu verändern. Mit zehn bis zwölf Widerholungen beginnen und sich allmählich auf 20 Wiederholungen steigern.