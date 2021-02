Kombinationssport - Krafttraining und Yoga

Normalerweise sind Krafttraining und Yoga totale Gegensätze. Doch man kann beides vereinen, um beide Trainingsmethoden zu optimieren. Auf diese Idee kam Max Propov, der erkannte, dass sowohl im Krafttraining als auch im Yoga ähnliche Elemente zu finden sind. In beidem geht es um die Fitness von Gelenken und Muskeln zu steigern und diese auch zu erhalten. Vergleichbar ist die Kombination aus Krafttraining und Yoga wie Yin und Yang. Es sind Gegensätze, doch sie bilden eine Einheit. Es wird empfohlen, dass vor allem Kraftübungen mit Dehnungsübungen, die aus dem Yoga kommen, zu kombinieren. So werden die Muskeln und Sehnen für das Krafttraining optimal vorbereitet.Es kommen immer wieder Elemente aus dem Yoga im Krafttraining vor. So erfordert das Krafttraining, gleich wie Yoga, Achtsamkeit, abwechselnde An- und Entspannung sowie die richtige Atemtechnik. Beim Krafttraining muss man sich konzentrieren und den Körper bewusst wahrnehmen. So werden Verletzungen durch Überdehnung oder Überanstrengung von Muskeln und Sehnen vermieden. All das lernt man, wenn man sich intensiv mit Yoga beschäftigt.Die Trainingskombination kann unterschiedlich gestaltet werden. Viele Athleten wärmen sich erst mit Yoga auf, bevor sie mit dem Krafttraining beginnen. Andere wiederum beenden ihr Training mit verschiedenen Yogaübungen. Jeder Trainierende sollte Yogaübungen ausführen, die seinen Anforderungen entsprechen. Durch das Yoga wird die Ausdauer der Muskeln erhöht, das Krafttraining bringt daher schneller Erfolg. Ebenso wird der Stoffwechsel aktiviert und der Muskelaufbau gesteigert. Auch auf die Gelenke, die beim Krafttraining oft sehr strapaziert werden, wirkt sich die Kombination mit dem Yoga positiv aus. Die Gelenke sind beweglicher und werden nicht so strapaziert. Wärmt man sich mit Yoga vor dem Krafttraining auf, sollten die Übungen besonders intensiv durchgeführt werden, die man im späteren Krafttraining braucht. Auch nach dem Krafttraining ist der Ausgleich mit Yogaübungen vorteilhaft, denn so behalten die Muskeln, Gelenke und Sehnen ihre Elastizität.