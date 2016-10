SPORT BEI BURNOUT UND DEPRESSIONEN

Körper und Seele im Gleichgewicht

Es ist schon sehr erstaunlich, dass immer wieder Sport als "Jungbrunnen" genannt wird und nicht nur, was die allgemeine körperliche Gesundheit anbelangt. So heißt es auch, dass Psyche und Sport ein unzertrennliches Paar sind.Was hat sportliche Betätigung mit der Psyche zu tun?Nun, sportliche Aktivitäten fördern den Stressabbau. Alleine die Bewegung an der frischen Luft ist herrlich entspannend. Es müssen keine extremen Sportarten sein, die dazu führen, Stress abzubauen. Sehr hervorragende Stresskiller sind Nording-Walking, Radfahren und Inlineskaten. Wer sich täglich an der frischen Luft aufhält, dass zudem bei Wind und Wetter, der lebt wesentlich harmonischer. Bei jeder Aktivität im Freien tut man nicht nur Körper und Seele etwas Gutes, sondern nimmt auch die Schönheit der Natur zu jeder Jahreszeit viel bewusster wahr.Sport stabilisiert die Psyche, steigert zudem auch die geistige Leistungsfähigkeit, die Hirndurchblutung nimmt zu und der Gehirnstoffwechsel wird angekurbelt. Diesbezüglich sollten sich besonders Frauen angesprochen fühlen, denn mit zunehmendem Alter erhöht sich nämlich die psychische Labilität und die Ovarialfunktion nimmt ab. Aufgrund des Östrogenmangels schwinden die Endorphine, der Gehirnstoffwechsel verändert sich, es können Essstörungen, Aggressionen, depressive Verstimmungen aber auch physische Probleme auftreten. Deswegen ist es besonders für Frauen, die in der Mitte des Lebens stehen, sehr wichtig, dass sie sich sportlich betätigen.Wer Sport treibt, lebt gesünder, ist ausgeglichener und fröhlicher. Das hört man oft! Dass Sport jedoch ebenfalls als "Suchtmittelkiller" gilt, ist allgemein noch nicht so bekannt. Auch diesbezüglich spielt der Stressfaktor eine Rolle. Wer viel Stress hat, greift öfters zur Zigarette, um entspannt zu inhalieren. Dabei ist längst bewiesen, dass der blaue Dunst keineswegs beruhigt und überdies noch schädlich ist. Statt der Zigarettenpause sollte lieber eine "Frischzellenkur" gestartet werden. Hinaus an die Luft, ein paar stramme Runden um das Firmengebäude und dabei tief durchatmen. So leicht lässt sich Stress abbauen und dem blauen Dunst entfliehen!