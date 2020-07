Klettertouren - Highlights inklusive

Eine besondere Form des Bergwanderns sind Klettertouren. Sie können auf das Können des Einzelnen abgestimmt werden. Eine Klettertour kann einen oder mehrere Tage dauern. Geklettert wird, je nach Region auf Kalkstein oder Granit. Die Ziele einer Klettertour sind in den meisten Fällen fernab der Zivilisation, daher braucht man die richtige Ausrüstung. Wer Mitglied in einem Kletterverein ist, bekommt die Ausrüstung meist gestellt. Gewisse Dinge muss der Kletterer jedoch selbst mitbringen. Für eine Klettertour benötigt man zusätzlich zur Kletterausrüstung noch ein Zelt, eine Isomatte, Verpflegung und einen Gaskocher. Der Rucksack muss dementsprechend groß sein, damit alles hineinpasst.Bevor man sich auf eine Klettertour begibt, sollte man einen Kletterkurs absolvieren. Dort lernt man die Grundlagen zum Klettern. Die Klettertour sollte von einem erfahrenen Bergführer geleitet werden. Er kennt sich nicht nur fachlich gut aus, sondern weiß, welche Tour am schönsten für die Kletterer ist. Ein Highlight jeder Tour ist das Erreichen des Gipfels. Die Aussicht ist unbeschreiblich, bei klarem Wetter sieht man kilometerweit. Eine Tour im Hochgebirge sollten nur fortgeschrittene Kletterer wagen. Der Körper wird durch die sauerstoffarme Luft in der Höhe besonders gefordert. Die Klettertour im Hochgebirge dauert meist einige Tage, man muss damit rechnen, dass man sie nicht einfach abbrechen kann.Wer eine Klettertour planen möchte, sollte einiges beachten. Nehmen nicht so erfahrene Kletterer daran teil, muss die Tour so gewählt werden, dass sie auch der Schwächste bewältigen kann. Werden mehrere Tage für die Tour eingeplant, sollte man die Unterkunft vorher reservieren. Ebenso sollte man einplanen, dass man eventuell im Zelt übernachtet. Ein passender Platz muss gefunden werden. Neben einer vollständigen Ausrüstung und natürlich Verbandsmaterial ist das Wetter am wichtigsten. Gerade in den Bergen kann man von einem Unwetter überrascht werden, das kann gefährlich werden. Die Wetterlage muss ständig beobachtet werden. Im Notfall muss man die Tour verschieben.