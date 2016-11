Kindersport - aktive Kids

Kinder brauchen und lieben Bewegung. Bei den Kids hat Sport aber noch eine andere Bedeutung als bei Erwachsenen: Spiel und Spaß stehen im Vordergrund, und es geht im Normalfall weniger darum, fitter zu werden, abzunehmen oder Herz und Kreislauf zu trainieren. Bewegung ist bei Kindern einfach Teil ihrer natürlichen Entwicklung und ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zu sich selbst.Natürlich gibt es auch Kinder, die zu den Bewegungsmuffeln gehören. Wettrennen gewinnen wollen, herumtoben und -tollen gehört bei ihnen nicht gerade zu den liebsten Beschäftigungen. In diesen Fällen ist es für die Eltern wichtig, den richtigen Weg zu finden, um ihr Kind zum Sport zu animieren. In den größeren Städten ist das Angebot für Kinder, Sport zu treiben, beinahe unüberschaubar. Eine gute Möglichkeit bieten Vereine, die Eltern können aber auch selbst aktiv werden und sich mit anderen Eltern zusammentun, um sportliche Aktivitäten für die Kleinen zu organisieren. Wenn die Kids schon alt genug sind, treffen sie ihre Verabredungen zum Sport auch schon selbst, wie etwa zum Klettern auf dem Spielplatz oder zum Skaten an der Halfpipe.Für berufstätige Eltern ist es oft gar nicht so einfach, Bewegung für den Nachwuchs in den Alltag zu integrieren. In vielen Fällen sind sie darauf angewiesen, sich auf das Sportangebot von Betreuungseinrichtungen zu verlassen. Zum Glück bieten Kindergärten und Schulen in der Regel ein ausreichendes und zufrieden stellendes Angebot. Darüber hinaus finden sich in den Ballungsgebieten zahlreiche Nachmittags-Angebote, die nach Altersklassen gestaffelt sind, so dass Kleinkinder, Kinder im Grundschulalter und Jugendliche über eine große Auswahl verfügen, wenn sie nach Möglichkeiten suchen, Sport zu betreiben. Darunter befinden sich ebenso Einzelsportarten wie auch Mannschaftssportarten. Was im Einzelfall in Frage kommt, hängt von dem erforderlichen Aufwand wie An- und Abfahrt oder auch den aufzubringenden Kosten und den individuellen Möglichkeiten ab. Außerdem spielen natürlich die individuellen Vorlieben des Nachwuchses eine entscheidende Rolle. Vereine und sonstige Einrichtungen verfügen heute meist über eine Internetpräsenz, so dass man sich vorab einen Überblick über das jeweils verfügbare Angebot verschaffen kann.