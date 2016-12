Kickboxen - verbessert das Timing

Beim Kickboxen handelt es sich um eine Kampfsportart, die Boxen und Karate verbindet. Die Regeln, welche Stöße erlaubt sind, sind unterschiedlich. In den USA und in Australien ist es verboten, den Gegner mit dem Knie oder dem Ellenbogen zu stoßen. Auch das Halten eines Kampfpartners ist individuell geregelt. Ein absolutes Tabu jedoch sind Schläge in den Intimbereich. Das Gleiche gilt für Schläge auf den Rücken und das Werfen des Gegners. Kickboxen ist seit 1974 eine Wettkampfdisziplin, damals noch unter dem Namen All Style Karate. Ausgeübt wird der Sport entweder auf der Matte oder im Ring.Wie auch beim normalen Boxen werden beim Kickboxen die Athleten in Gewichtsklassen eingeteilt. Es beginnt bei den Männern und Junioren beim Fliegengewicht (bis 57 kg) und geht bis zum Superschwergewicht (über 94 kg). Bei den Frauen ist die leichteste Gewichtsklasse das Federgewicht (unter 50 kg) die Schwerste Superschwergewicht (über 70 kg). Ein Kickboxer muss zur eigenen Sicherheit Schutzkleidung tragen. Dazu gehören Kopf-, Zahn-, Tief- Bein- und Fußschutz.Ein Kickboxer lernt beim Training, seine Geschwindigkeit und die Kraft zu erhöhen. Er muss schnell auf die Aktionen seines Gegners reagieren können. Jedes Training beginnt mit einer Aufwärmphase. Damit wird das Verletzungsrisiko gesenkt. Seilspringen ist eine der vielen Aufwärmübungen beim Kickboxen. Ausdauer und Schlagkraft werden an einem Sandsack trainiert. Vorher werden entweder Boxhandschuhe angezogen, oder die Hände mit einer Bandage versehen. Muskeln und Sehnen werden durch Spagat, Rumpfbeuge und Hürdensitz gestreckt. Beim Training lernt man die verschiedenen Techniken beim Kampf und welche Bewegungen vermieden werden sollen. Kickboxen ist auch für Kinder geeignet, da sie lernen, den eigenen Körper zu kontrollieren, Bewegungsabläufe lernen und den Gegner einschätzen müssen. Kickboxen ist eine Sportart, wo Körper und Köpfchen gefordert werden. Interessiert man sich für den Sport, kann man eine Stunde in einem der vielen Clubs buchen oder anderen beim Kampf oder Training zusehen.