Jugger von Trommelgeräuschen begleitet

Es werden immer wieder neue Trendsportarten erfunden, in vielen findet man Elemente aus anderen Sportarten, so auch beim Jugger, das ähnlich wie Handball ist. Jeder Sportler, der diesen Sport ausübt, besitzt eine Pfompfe. Das ist ein Stab, der gepolstert ist. Mit diesem muss versucht werden, den Gegner zu berühren. Damit ist er für einige Sekunden ausgeschieden, kann also während dieser Zeit nicht mehr aktiv mitspielen. Ziel von Jugger ist es, die gegnerischen Abwehrspieler zu überwinden, damit eine Lücke zu öffnen und die Pfompfe in das gegnerische Spielfeld zu tragen.Der Begriff Jugger stammt aus einem Film, in dem es darum geht, dass Clans sich durch die Ausübung dieses Sports ihr Einkommen sichern. In diesem Film wird das Spiel sehr hart dargestellt, in einem normalen Kampf kommt diese Härte nicht vor. Mitte der 1990er Jahre fanden in Amerika die ersten Wettkämpfe im Jugger statt. Inzwischen gibt es nicht nur in Amerika sondern auch in Europa Jugger Turnieren. Es ist beabsichtigt, dass sich im Jugger Elemente aus Football, Handball und Hockey wiederfinden.Beim Jugger treten 2 Mannschaften, die aus jeweils 8 Spielern bestehen, an. Am Feld sind jedoch nur 5 Spieler, wobei 4 davon eine Pfompfe haben, um den Gegner abzuwehren und zu blockieren. Der Spieler, der keine Pfompfe in der Hand hält, ist der Läufer. Die anderen Spieler müssen für den Läufer Platz schaffen, denn nur ihm ist es erlaubt, die Pfompfe in das gegnerische Feld zu tragen. Das Spielfeld ist 40 m lang und 20 m breit. Ein Spiel dauert 5 Minuten, am Rande des Spielfeldes wird es mit einem Trommelgeräusch begleitet. Da der Stab gut gepolstert ist, ist es nicht notwendig, Sicherheitskleidung zu tragen. Jugger ist ein Spiel, dass Schnelligkeit, Taktik und auch Gefühl für das Gerät verlangt, denn der Gegner braucht nur leicht berührt werden, um kurzfristig aus dem aktiven Geschehen genommen zu werden. Wer am Ende der 5 Minuten die meisten Punkte erreicht hat, geht als Sieger hervor.