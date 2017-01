Jogging in der Kälte

Begeisterte Jogger möchten auch im Winter ihrem Lieblingssport nachgehen. Bewegung an frischer Luft ist gesund, das Immunsystem wird gestärkt und man ist weniger anfällig für Erkältungskrankheiten, wie sie im Winter oft auftreten. Es reicht, wenn mal 3-mal in der Woche für etwa 30 Minuten joggt, um Stress abzubauen, das Herz zu stärken und die Muskulatur aufzubauen. Gerade im Winter ist es wichtig, sich vor dem Joggen gut aufzuwärmen und die Dehnungsübungen intensiver und länger durchzuführen. Durch die winterlichen Temperaturen werden die Muskeln auch schneller kalt.Die Bekleidung sollte auch der Jahreszeit angepasst sein. Das Beste ist, wenn man sich nach dem sogenannten Zwiebelprinzip bekleidet. Das bedeutet, dass man mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander anzieht, bei Bedarf können diese nacheinander ausgezogen werden. Daher ist es auch vorteilhaft, einen kleinen Rucksack mitzunehmen, in diesen kommt die nicht benötigte Kleidung. Wichtig ist es auch, dass die Kleidung atmungsaktiv ist, die Bekleidung, die man direkt am Körper trägt, sollte nicht durch den Schweiß nass werden. Das würde wie ein eiskalter Umschlag wirken, Erkältungen wären damit vorprogrammiert. Die Überbekleidung muss wasserdicht sein, sollte es schneien.Im Winter werden andere Schuhe als im Sommer benötigt. Sie sollten warmhalten und eine rutschfeste Sohle haben. Sie sollten, gleich wie die restliche Bekleidung, atmungsaktiv sein und so ein Schwitzen verhindern. Wer noch keine Pulsuhr hat, sollte sich für das Jogging im Winter eine im Sportfachgeschäft besorgen. Durch die kalte und feuchte Luft vergisst man oft auf die notwendige Flüssigkeitszufuhr. Wer keine kalten Getränke trinken möchte, kann lauwarmen Tee mit auf die Joggingtour nehmen. Vor dem Joggen sollte man nur leichte Kost essen, um den Körper nicht zu belasten. Jogging in der Gruppe macht mehr Spaß, als alleine zu laufen. Das Laufen in der kalten Jahreszeit tut auch der Seele gut, denn durch die Bewegung im Freien, tankt man das im Winter benötigte Vitamin D.