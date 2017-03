Ideale Sportarten bei Übergewicht

Schon schlanke Menschen haben hin und wieder Probleme damit, sich zum Sport aufzuraffen. Umso größer ist der "Schweinehund" jedoch häufig bei Menschen mit Übergewicht. Doch gerade für sie ist regelmäßiger Sport absolut notwendig, um gesund zu bleiben. Immerhin führt Übergewicht bei vielen Menschen zu Diabetes, Bluthochdruck oder anderen Krankheiten. Doch wer an Übergewicht leidet, der sollte keineswegs unüberlegt an die Sache rangehen. Bevor Übergewichtige mit dem Sport anfangen, sollten sie sich unbedingt von ihrem Hausarzt untersuchen lassen.Welche Sportarten bei Übergewicht?Ein paar Kilo Übergewicht müssen noch lange nicht bedeuten, dass man sich nicht sportlich betätigen kann. Nur sollte man eben die richtigen Sportarten wählen. Da Menschen mit Übergewicht häufig auch an Gelenkbeschwerden leiden, ist es sinnvoll, sich für gelenkschonende Sportarten zu entscheiden. Besonders zu empfehlen ist das Schwimmen. Hierbei werden die Gelenke praktisch nicht belastet, dafür aber die Muskulatur trainiert. Zudem kann man bei einer Stunde im Wasser bis zu 600 Kalorien verbrennen.Das Joggen ist hingegen weniger gut für Übergewichtige geeignet, da hier die Gelenke stark belastet werden. Alternativ dazu kann man mit dem Walking, also dem schnellen Gehen, gelenkschonend seine Kalorien verbrennen. Bis zu 450 Kalorien verbrennt man bei einer Stunde Walking. Beim Nordic Walking kann man sogar bis zu 600 Kalorien in der Stunde verbrennen, da man beim Nordic Walking auch die Arme benutzt.Ebenfalls sehr gut für Übergewichtige ist das Radfahren. Auch das ist gelenkschonend und kann mit individueller Intensität betrieben werden. Und selbst bei einem eher geringen Tempo kann man auf dem Rad bis zu 500 Kalorien in der Stunde verbrennen.Diese Sportarten eignen sich nicht für ÜbergewichtigeSportarten, bei denen die Gelenke stark beansprucht werden, und das sind neben dem Joggen auch Ballsportarten, wie Tennis, Volleyball oder Basketball, sollten gemieden werden. Zunächst werden hierbei die Gelenke zu stark beansprucht. Aber auch das Herz-Kreislauf-System Übergewichtiger ist dem häufigen Tempowechsel in diesen Sportarten nicht gewachsen.