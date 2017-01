HOT STONE MASSAGE

Massagen sind ein anerkanntes Mittel zur Entspannung. Massagen lösen Verspannungen oder Verhärtungen der Muskulatur und zudem wirken sie auch auf den Geist beruhigend und entspannend. So wirkt beispielsweise bereits das Massieren der verspannten Schultern durch den Partner nach einem anstrengenden Arbeitstag manchmal wahre Wunder. Es gibt aber weitaus mehr Massagetechniken als das bloße Kneten der Muskulatur mit den Händen. Eine dieser Massagetechniken ist die sogenannten Hot Stone Massage.Massieren mit heißen SteinenBereits vor mehreren Tausend Jahren haben unter anderem die Chinesen heiße Steine zur Massage benutzt. Bei der Hot Stone Massage handelt es sich jedoch weniger um eine klassische Massage als um eine Wärmebehandlung. Hierbei wird durch das Auflegen und Bewegen der heißen Steine unter anderem die Blutzirkulation stimuliert. Verspannungen der Muskulatur werden gelockert. Der Lymphfluss wird angeregt, wodurch der Abtransport von Schadstoffen beschleunigt wird und außerdem regt eine Hot Stones Massage den Energiefluss des Körpers an. Das alles führt nicht nur dazu, dass die Mobilität erhöht wird, eine Hot Stones Massage wirkt auch auf geistiger Ebene beruhigend und entspannend.Was passiert bei einer Hot Stone Massage?Zu einer Hot Stone Massage werden in der Regel mindestens zwei Steine verwendet. Oftmals kommen aber auch mehr Steine zum Einsatz. Bei den Steinen handelt es sich zumeist um schwarze Lavasteine (Basalt). Die Steine haben in etwa die Größe eines Seifenstücks und sind glatt geschliffen, was als sehr angenehm und entspannend auf der Haut empfunden wird. Zu den Kanten hin werden die Steine flacher, sodass der Masseur sie gut in den Händen halten kann. Die Steine werden auf etwa 50 bis 60 Grad erhitzt. Der Masseur bewegt die Steine nun mit unterschiedlich starkem Druck (aber nie zu starkem Druck) über die verschiedenen Muskelpartien. Die Wärme der Steine und der Druck sorgen dabei für die Entspannung der Muskeln. Bei besonders starken Verhärtungen verbleiben einzelne Steine auf den betroffenen Punkten.