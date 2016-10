Hinein ins herbstliche Vergnügen

Wenn der Herbst Einzug hält, tropfen die Näschen, der Hals kratzt, die Ohren tun weh. Kinder sind in der kalten Jahreszeit häufiger erkältet als im Sommer. Dies liegt in erster Linie aber auch daran, dass das Immunsystem der Kleinen noch nicht so gestärkt ist. Die körpereigenen Abwehrkräfte müssen angekurbelt werden.Zum Stubenhocker sollten Kinder im Herbst nicht werden, nur weil es draußen vielleicht stürmt oder regnet. Kids bedürfen stetiger Bewegung im Freien, denn nur so können die Abwehrkräfte gestärkt werden und Grippeviren haben weniger Chancen.Die Natur im Herbst bietet zahlreiche Möglichkeiten der Entdeckung. Das bunte Laub lädt zu einer Laubschlacht ein. Während eines Spaziergangs durch den Park oder einer Waldwanderung können die Kleinen großartige Dinge entdecken. Kastanien und Eichel zu sammeln macht nicht nur Spaß, daraus lassen sich zudem herrliche Kunstwerke fertigen. Kreativität schadet keinem Kind. Wer beim Spaziergang die Schätze der Natur einsammelt, hat genügend Bastelmaterial für verregnete Herbsttage.Wetterfeste und regenresistente Bekleidung ist nicht nur für Erwachsene wichtig. Kinder sollten bei jedem Aufenthalt im Freien, stets sorgfältig und wettergerecht gekleidet sein. Mit Gummistiefeln durch die Pfützen springen macht wirklich Laune und die frische Herbstluft sorgt für genügend Sauerstoff. All dies ist wesentlich besser, als den ganzen Herbst über nur in der Wohnung zu hocken, fernzusehen oder Computer zu spielen.Ein Ausflug mit den Eltern kann ebenso aufregend und spannend sein, wie ein unterhaltsamer Fernsehfilm oder ein Computerspiel. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit Mama und Papa einen bunten Drachen in die Luft steigen zu lassen, und dessen Rundflug im Herbstwind zu verfolgen.Damit die Kids im Herbst und im Winter weitestgehend von Erkältungskrankheiten verschont bleiben, sollten sie auch ausreichend mit Vitamin C versorgt werden. Schulkinder sollten täglich mindestens 2 Gramm Vitamin C einnehmen. Bei Kindern im Vorschulalter ist hingegen von der Einnahme einer Mindestdosis Vitamin C abzuraten.