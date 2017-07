BASEBALL

Handball - ein deutscher Mannschaftssport

Handball ist ein Mannschaftssport, der hohe psychische und physische Anforderungen an die Mitspieler stellt. Hierbei sind nicht nur Schnelligkeit, Kreativität und Dynamik wichtig, auch Spannung und Kampfkraft zeichnen einen guten Handballspieler aus.Ein Spiel wird von zwei Mannschaften mit jeweils sieben Spielern ausgetragen. Gespielt wird zweimal 30 Minuten mit zehn Minuten Pause. Ziel ist es, den Handball in das gegnerische Tor zu werfen. Dabei unterscheidet man drei grundlegende Wurftechniken. Beim Schlagwurf - auch Kern- oder Stemmwurf genannt - wirft der Spieler aus dem Stand. Mindestens ein Fuß hat dabei Bodenkontakt. Der Fallwurf ist ein Schlagwurf aus dem Fall. Er wird meist in der Nähe des Tores entweder aus der Körperdrehung heraus oder frontal ausgeführt. Die dritte Wurftechnik ist der Sprungwurf. Hierbei wird der Ball aus dem Sprung heraus geworfen.Beim Handball ist Körperkontakt ebenso erlaubt wie das Blocken oder Sperren des Gegenspielers. Nicht erlaubt sind das Wegreißen des Balls und das Festhalten, Anspringen, Wegdrängen oder Stoßen von Gegenspielern. Verstößt man gegen die Regeln, führt dies immer zum Ballverlust. Weiterhin gibt es Strafen wie Freiwurf, 7-Meter-Wurf, Verwarnung, 2-Minuten-Zeitstrafe, 2 2-Minuten-Zeitstrafe und Disqualifikation.Wer Handball spielen möchte, der findet in seiner näheren Umgebung sicher einen Verein. Zu Beginn des Trainings sollten Taktik und Technik vermittelt werden. Nur so kann die Mannschaft in späteren Spielen erfolgreich miteinander arbeiten. Zur Ausstattung genügen ein Trainingsanzug (je nach Verein unterschiedlich kurz oder lang) und gute Turnschuhe. Da Handball meist in der Halle gespielt wird, sollte man darauf achten, dass die Schuhe für die Halle geeignet sind.