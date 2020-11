HAMAM

Hamam - das traditionelle türkische Bad bei uns genießen

Um ein traditionelles türkisches Bad, Hamam genannt, zu besuchen, muss man schon längst nicht mehr in die Türkei reisen: Auch in vielen deutschen Städten kann man die entspannende Wirkung einer solchen Wohlfühloase genießen. Im Türkischen Bad geht es nicht alleine um die Reinigung des Körpers, vielmehr erlebt man bei einem Hamambesuch, der bis zu mehreren Stunden dauern kann, ein wahres Sinnenfest mit belebenden Auswirkungen für Körper und Geist.Zu Beginn eines solchen Rituals steht das Schwitzen und Entspannen auf einem kreisrunden heissen Stein, Nabelstein oder Göbektasi genannt, bei etwa 50 bis 60 Grad Celsius. Der Besucher wickelt sich dazu in ein spezielles Baumwolltuch ein, ein Pestemal. Dann wird der Körper von Kopf bis Fuß aus Kupferschalen mit warmem Wasser begossen und legt sich auf den beheizten Stein. Die Wärme bewirkt eine Lockerung der Muskeln und eine Öffnung der Poren. Durch das feuchte Pestemal wird eine Überhitzung ebenso vermieden wie eine Unterkühlung.Anschließend erfolgt eine Reinigung des Körpers mit Olivenseife. Durch die spezielle Struktur des Kese, eines fingerlosen Handschuhs, erfolgt wie bei einem Peeling die Entfernung der obersten Hautschichten. Da die Poren der Haut aufgrund der Wärme weit geöffnet sind, verbessert sich die Hautatmung. Gleichzeitig wird das Bindegewebe besser durchblutet. An den Wänden des Hamam angebrachte Waschbecken mit kaltem und warmem Wasser erlauben es, die Reinigung selbst vorzunehmen. Vielfach übernimmt dies jedoch der Tellak, der Bademeister und Masseur zugleich ist. Er wäscht und reinigt, dehnt und knetet die Haut mit Olivenölschaum am gesamten Körper. Das Ergebnis ist eine schöne, reine Haut und ein intensives Rundum-Wohlgefühl.Ein regelmäßiger Besuch im Hamam wirkt sich nicht nur förderlich auf das Wohlbefinden, sondern auch auf die Gesundheit aus. Schlacken und Giftstoffe werden ausgeschieden, Stoffwechsel und Durchblutung in Schwung gebracht. Auch die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers werden gestärkt.