Gymnastikreifen - rhythmische Sportgymnastik

Ein Gymnastikreifen ist leicht, dünn und besteht aus Holz oder Kunststoff. Eingesetzt wird er bei der rhythmischen Sportgymnastik, damit die Koordination und die Rhythmisierungsfähigkeit geschult werden. Aber auch von Kindern werden die Gymnastikreifen gerne zum Spielen verwendet. In den 1960er Jahren erlebte der Gymnastikreifen eine Hochblüte, Hula-Hoop war der große Modetrend. Dabei galt es, den Reifen so lange wie möglich um die Taille oder Hüfte kreisen zu lassen, ohne dass er seine Position nach oben oder unten verändert. Aber auch das Kreisen um Arme, Fuß- und Handgelenken ist mit dem Gymnastikreifen möglich.Auch im Zirkus hat der Gymnastikreifen Tradition, Artisten jonglieren mit mehreren Reifen gleichzeitig. Der Reifen ist ein Sportgerät, das man in nahezu jeder Sporthalle findet. Der Gymnastikreifen hilft bei Bewegungsabläufen, die körperbetont sind. Durch die Verwendung des Reifens werden Koordination und Kondition trainiert. Wer sich einen Gymnastikreifen kaufen möchte, kann das entweder im Sport- oder Spielwarenhandel. Ob man sich für einen Holz- oder Kunststoffreifen entscheidet, bleibt jedem Selbst überlassen.Der Gymnastikreifen wiegt etwa 300 Gramm und hat einen Durchmesser von 70 bis 90 cm. Er ist daher flexibel einsetzbar. Der Reifen ist ein kostengünstiges Sportgerät, es werden bei seiner Verwendung recht viele Kalorien verbrannt. Er ist daher das ideale Sportgerät, wenn man ein paar Kilos abnehmen und gleichzeitig seine Fitness trainieren möchte. Zudem ist es eine Herausforderung, den Reifen so lange wie möglich in Position zu halten. Noch mehr Spaß machen die Übungen in Gesellschaft, denn dabei ist die Motivation noch höher, länger durchzuhalten als die Mitspieler. In Altenheimen werden die Gymnastikreifen dazu verwendet, die Mobilität der Senioren zu erhalten und Gelenksversteifungen vorzubeugen. Es gibt die unterschiedlichsten Übungen mit dem Gymnastikreifen, sein Einsatzgebiet ist dementsprechend vielfältig. Auch in Kindergärten ist der Reifen ein beliebtes Spielzeug, das zugleich die Kinder animiert, Sport zu treiben. Bei der rhythmischen Sportgymnastik wird der Gymnastikreifen ebenfalls gerne verwendet.