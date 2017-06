Gymnastikbänder zum Kräftigungstraining

Die Gymnastikbänder sind in unterschiedlichen Längen, Stärken und Farben erhältlich. Mit dem Band, das auch Theraband genannt wird, kräftigt man den Körper. Sie bestehen aus Latex, werden sie jedoch zum Turnen verwendet, sind sie aus Satin und auf einem Stab befestigt. Die Bänder sind praktisch, da man sie überall einsetzen kann. Sie haben ein sehr geringes Gewicht und lassen sich leicht in einer Tasche der Bekleidung verstauen. So kann man sie überall hin mitnehmen, um damit zu trainieren. Mit Gymnastikbändern lassen sich alle Muskelpartien trainieren, schwere und teuere Fitnessgeräte erübrigen sich damit. Man bekommt die Bänder in 3 verschiedenen Stärken, durch die Farbe erkennt man den Widerstand, den das Band bietet.Beim Training mit den Gymnastikbändern wird mit dem Widerstand gearbeitet. Es gibt unterschiedliche Übungen, mit denen die Muskeln trainiert werden können. Um die Rückenmuskulatur zu stärken, stellt man sich auf das Band und drückt die Arme nach hinten. Möchte man die Armmuskulatur stärken, empfiehlt es sich, das Band an einer Türklinke zu befestigen. Die Übungen sollten langsam und mit Gefühl durchgeführt werden. Die Spannung, die in Körper entsteht, sollte so lange wie möglich gehalten werden, wobei es zu vermeiden ist, ein Hohlkreuz zu machen. Damit man das Band nicht festhalten muss, kann man es sich über die Handflächen wickeln.In der Physiotherapie werden Gymnastikbänder ebenfalls eingesetzt. Personen, deren Muskulatur durch lange Krankheit oder einem Schlaganfall geschwächt ist, benutzen das Gymnastikband, um auf schonende Weise die Muskeln wieder aufzubauen. Vorteil ist, dass der Patient die Übungen auch außerhalb der Therapie zu Hause fortsetzen kann. Voraussetzung dafür ist, dass er die Übungen vom Therapeuten gut erklärt bekommt. Da man die Gymnastikbänder individuell einsetzen kann, ist es ein ideales Sport- und Trainingsgerät, um unterschiedliche Muskelpartien aufzubauen und zu stärken. Sogar ins Büro kann man das Band mitnehmen und in der Mittagspause seine Trainingseinheiten damit absolvieren. Wenn man den ganzen Tag sitzt, tut es gut, den Verspannungen vorzubeugen.