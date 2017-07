Guten Morgen - Ein neuer Tag beginnt

Viele lieben es, noch morgens, nachdem der Wecker abgegangen ist, noch ein wenig zu dösen. Das ist gemütlich, dem Kreislauf jedoch schadet das. Um morgens fit und frisch aus dem Bett zu kommen und den Kreislauf schon im Bett in Schwung zu bringen, ist Morgengymnastik die ideale Lösung. Die erste Übung beginnt noch im kuschelig warmen Bett. Man legt sich zur Seite und umfasst die Knie mit den Händen. In dieser Stellung dreht man sich 10-mal hin und her. Die Übung bringt den Kreislauf langsam in Schwung und entspannt den Rücken. Natürlich darf das Radfahren nicht fehlen, es stärkt die Bein- und Bauchmuskulatur.Jetzt setzt man sich im Bett auf, verschränkt die Beine zum Schneidersitz. Die Hände streckt man nach oben, so als ob man Äpfel pflücken möchte. Ein herzhaftes Gähnen baut Kohlendioxid ab und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Jetzt ist der Kreislauf so weit in Schwung gebracht, dass man das Bett verlassen kann. Den sogenannten Jumper führt man am besten vor dem offenen Fenster aus. Der Oberkörper wird nach vorne geneigt, die Arme angewinkelt. Danach springt man je 4-mal nach links und rechts. Am Stand zu laufen, und das vor dem geöffneten Fenster, ist ein wahrer Muntermacher. Wer möchte, hört dabei seine Lieblingsmusik.Während der täglichen Morgentoilette geht es mit der Morgengymnastik weiter. Während man die Zähne putzt, strafft man gleichzeitig die Pomuskulatur. Man verlagert das Gewicht einmal auf das linke, dann wieder auf das rechte Bein. So schlägt man, wie man so schön sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Zähne sind sauber und der Po wird straff und knackig, wenn man diese Übung täglich macht. Bei der Zubereitung des Frühstücks kann man die Wege im leichten Laufschritt zurücklegen. Damit man noch mehr Bewegung bekommt, holt man alle Zutaten einzeln aus den Küchenschränken und stellt sie auf den Tisch.