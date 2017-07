Gletscherwandern für Durchtrainierte

Das Gletscherwandern kann zu jeder Jahreszeit auf Gletschern betrieben werden. Dazu ist man aber auf einen Führer angewiesen, der das Gebiet gut kennt. In den Gletschern befinden sich Spalten, die nur ein erfahrener Gletscherführer kennt. Diese Spalten können mehrere Meter breit und bis zu 40 Meter tief sein. Man sieht sie oft nicht, da sie mit Schnee bedeckt sind. Eine Gletscherwanderung ist vielfältig, es kann eine leichte Wanderung sein, aber auch eine Kletterpartie. Es kommt ganz auf das Können des Einzelnen an, welche Art der Gletscherwanderung er gerne erleben möchte. Auf den Gletscher wandern kann man in Österreich genauso wie in Norwegen oder Neuseeland.Wer sich für eine Wanderung am Gletscher entscheidet, muss körperlich gut trainiert sein. Kraft und Ausdauer werden dabei gefordert. Eine gute körperliche Vorbereitung auf das Wandererlebnis muss sein. Das Eis des Gletschers ist hart, man spürt größeren Widerstand, als wenn man auf einem Waldboden läuft. Außerdem rutscht man auf dem Eis ständig, man muss also fest auftreten, damit man sich abstoßen kann. Hilfe bieten Steigeisen, diese jedoch müssen mit Kraft in das Eis gerammt werden, daher braucht man starke Beinmuskeln. Am besten ist es, wenn man sich von einem Fitnesscoach die entsprechenden Übungen, die man für das Gletscherwandern braucht, zeigen lässt.Die Ausrüstung ist für Gletscherwanderer besonders wichtig. Zusätzlich zur herkömmlichen Ausrüstung braucht man noch Steigeisen, die man auf die normalen Wanderschuhe schnallen kann. Im Rucksack, der natürlich nicht fehlen darf, muss sich neben Proviant auch noch Ersatzkleidung und Verbandsmaterial befinden. Ein Seil bekommt man meist vom Veranstalter gestellt, ebenso wie die Steigeisen oder den Eispickel. Möchte man sich die Ausrüstung selbst anschaffen, muss man auf Qualität achten. Qualitativ hochwertige Produkte führen die Sportgeschäfte. Es ist besser etwas mehr Geld auszugeben, dafür hat man die Sicherheit, die man für eine Gletscherwanderung braucht.