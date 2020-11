WOHLTUENDE DUFTSTOFFE

Genuss der Sinne

Eine Aromatherapie verspricht Entspannung für Körper und Seele!Doch was genau verbirgt sich hinter einer AROMA-Therapie? Dies ist einfach erklärt!Im Prinzip kommen bei einer Aromatherapie stets aromatische bzw. ätherische Öle zur Anwendung. Die ätherischen Öle und Essenzen dienen dazu, die eigene Gesundheit zu erhalten bzw. diese zurück zu erlangen. Geist, Körper und Seele werden positiv beeinflusst. Demzufolge kann bei einer Aromatherapie durchaus von einem ganzheitlichen Konzept ausgegangen werden.Düfte, bestimmte Aromen, werden seit eh und je wahrgenommen. Manch ein Aroma hinterlässt eine bestimmte Assoziation. Es vermittelt ein Gefühl der Wärme, Ruhe und Besinnung. So zum Beispiel assoziieren wir Gerüche wie Vanille, Orange, Tanne und Pfefferkuchen mit Ruhe, Frieden, Liebe und Harmonie, denken wir doch in erster Linie dabei ganz spontan an Weihnachten. Auch bei der Aromatherapie werden bestimmte ätherische Öle zur Anwendung gebracht, die beruhigend, entspannend und entkrampfend wirken. Die innere Harmonie wird dadurch ganz bewusst hergestellt.Heute wird die Aromatherapie auf vielfältige Art und Weise angewendet, um verschiedene Befindlichkeitsstörungen zu behandeln. Folglich ist sie ein wesentlicher Bestandteil der Homöopathie als auch der Pflanzenheilkunde, wird allerdings ebenso als Ingredienz verschiedener komplementärmedizinischer Methoden angesehen. Beispiele für die Anwendung sind vor allem Massageöle, Duftlampen, verschiedene Bäder und Badezusätze sowie Kerzen. Unterdessen gibt es in dieser Hinsicht sogar schon Zusätze für den Whirlpool. Dies ermöglicht ein entspannendes Bad in Verbindung mit einer Aroma-Behandlung.Die Wirkung ätherischer Öle und Duftstoffe kann stets auf verschiedene Art und Weise wahrgenommen werden. Voraussetzung für die Aromatherapie ist natürlich ein optimal funktionierender Geruchssinn. Dieser schwindet bei Erkältungskrankheiten selbstverständlich. Doch in diesem Fall hilft das Inhalieren spezieller Duftstoffe, welche die Nase "frei" machen und für Linderung sorgen.Im Endeffekt kann demgemäß immer davon ausgegangen werden, dass eine Aromatherapie in jeglicher Anwendungsform stets mit unmittelbarer Entspannung einhergeht. Genau dies ist Sinn, Zweck und Ziel einer Therapie mit wertvollen ätherischen Ölen und Essenzen!