GEHEN UND LAUFEN

Gehen - eine alte Sportart neu aufgelegt

Die Sportart Gehen ähnelt dem Laufen oder Joggen. Allerdings darf der Geher den Bodenkontakt nicht sichtbar verlieren. Das ausschreitende Bein muss beim Aufsetzen des Fußes durchgestreckt sein - eine Beugung des Knies darf dann nicht mehr sichtbar sein.Die ersten Geher-Wettkämpfe gab es schon im Jahre 1682 in London. Die Wettkämpfer mussten fünf Stunden lang Dauergehen. Im 18./19. Jahrhundert wurde diese Sportart in Großbritannien sehr populär. Einer der bekanntesten Geher war "The Celebrated Pedestrian" (der "Gefeierte Fußgänger") Captain Robert Barclay Allardice von Stonehaven. Sein größter Erfolg war es, in 1.000 zusammenhängenden Stunden je eine englische Meile zu gehen.Im 20. Jahrhundert verlor das Gehen wieder an Einfluss - immerhin ist das 20-km-Gehen aber seit 1956 und das 50-km-Gehen seit 1932 olympische Disziplin. Die Wettkämpfe für die Frauen werden seit dem Jahre 1992 zu den Olympischen Spielen ausgetragen. In den Vereinen sind Wettkämpfe für die Männer über 20 und 50 km und für die Frauen über 20 km die Regel.Auch beim Gehen gibt es Bestimmungen, die durch die Athleten eingehalten werden müssen. Kniestreckung und Bodenkontakt müssen in jedem Fall gewährleistet sein. Wird dies vernachlässigt, dürfen die Gehrichter den Sportler durch Warnhinweisen einmalig ermahnen. Ein gelbes Schild mit einer Schlangenlinie bedeutet, dass der Geher den Bodenkontakt verliert. Ein gelbes Schild mit einem Winkel besagt, dass das Knie nicht richtig durchgestreckt ist.Auch ein Antrag zur Disqualifikation - eine sogenannte Verwarnung - ist möglich. Dieser Antrag wird einem Haupt-Gehrichter oder dessen Assistenten, nicht aber dem Geher, mitgeteilt. Eine Tafel zeigt dem Sportler und den Zuschauern, wie viele Verwarnungen ausgesprochen wurden. Bei drei Verwarnungen durch unterschiedliche Richter erfolgt eine Disqualifizierung des Gehers. Eine rote Kelle zeigt ihm dann, dass er die Wettkampfstrecke verlassen muss und sein Wettkampf beendet ist.