Für ein stabiles starkes Rückgrat

Rückenbeschwerden sind weit verbreitet und die Ursachen sind vielfältig. Als Auslöser kommen zum Beispiel Fehlbelastungen, mangelnde körperliche Bewegung, eine falsche Körperhaltung, Stress und nächtliches Zähneknirschen in Frage. Je früher man mit regelmäßigem Training die Rückenmuskeln stärkt, umso effektiver beugt man Beschwerden vor.Nach einem langen Tag ohne nennenswerte Bewegung fühlt man sich häufig wie eingerostet. Oftmals führen aber auch falsche Bewegungen zu Rückenbeschwerden. Darum sollte man ständig darauf achten, nicht die typischen Fehler zu machen, die dem Rücken schaden oder zu Verspannungen führen. Eine solche schlechte Angewohnheit ist es zum Beispiel, mit zwischen Ohr und Schulter eingeklemmten Telefonhörer zu telefonieren und dabei gleichzeitig Notizen zu machen oder auf der Tastatur zu tippen. Auch wichtig: um etwas vom Boden hochzuheben, sollte man grundsätzlich in die Hocke gehen und sich nicht mit geraden Beinen bücken.Wer den ganzen Tag am Schreibtisch arbeitet, sollte sich immer wieder daran erinnern, gerade zu sitzen. Natürlich sollte auch im Stehen eine gerade Haltung eingenommen werde. Wer es ausprobiert, wird feststellen, dass man mit gerader Wirbelsäule viel besser durchatmen kann. Dennoch erfordert es ein bisschen Übung, um das gerade Sitzen und Stehen ganz selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. Ohne regelmäßige Rückenübungen fällt man oftmals immer wieder in die gewohnte krumme Haltung zurück.Wenn man viele Stunden täglich vor dem Computer verbringt, sind Rückenprobleme beinahe vorprogrammiert. Darum sollte man sich angewöhnen, mehrmals am Tag aufzustehen und ein paar Streck- und Dehnübungen für Arme, Schultern und Rücken zwischendurch zu machen. Man braucht also nicht etwa erst einen Kurs zu buchen, um etwas für seinen Rücken zu tun, sondern kann einige wirksame Übungen gleich am Arbeitsplatz absolvieren.Darüber hinaus kann man natürlich mit Schwimmen oder speziellen Gymnastikübungen zusätzlich in der Freizeit etwas für den Rücken tun. Bei Verspannungen sollte man es zuerst mit Akupunktur, Massagen oder Entspannungsmethoden wie Yoga und Autogenem Training versuchen, bevor man zu Medikamenten greift.