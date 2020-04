Frühlingsfrisch - In vier Wochen fit

In nur vier Wochen seine Fitness zu steigern ist kein Problem. Für jeden Tag gibt es eine andere Übung, die jeweils eine Muskelpartie anspricht. Bei den Übungen ist es wichtig, dass man sich ganz darauf konzentriert. Da viele Personen unter Verspannungen im Rücken- und Schulterbereich leiden, sind diese Übungen genau für diese Partien ausgerichtet. Der erste Tag beginnt mit einem Schulterrollen. Man sitzt gerade und rollt die Schultern mal nach vor, dann wieder nach hinten. Am nächsten Tag trainiert man die Brustwirbelsäule, indem man die Schulterblätter zusammenzieht. Die Halswirbelsäule wird tags darauf gestärkt.Der 4. Tag steht für den Waschbrettbauch. Man sitzt mit geradem Rücken auf einem Stuhl und spannt die Bauchmuskeln an. Der Bauch sieht nicht nur schön aus, er stärkt auch den Rücken. Man muss nicht ewig lange trainieren, um seine Fitness innerhalb von 4 Wochen zu verbessern. Die Übungen sollte man täglich durchführen, zudem hilft eine gesunde Ernährung dabei, sich wohlzufühlen und ein anderes Körpergefühl zu bekommen. Es ist durch eine Studie belegt, dass man bessere Vitalwerte hat, wenn man täglich ein wenig trainiert. Eine Trainingseinheit muss nicht lange dauern, wichtig ist, dass sie konsequent und intensiv durchgeführt wird.In dieser Studie wurden über 2.100 Personen untersucht. Nach einem 4 wöchigem Training verbesserten sich die Ausdauerleistung und Blutdruck. Innerhalb der Studie verloren die teilnehmenden Personen an Körperfett, der Puls während der körperlichen Belastung sank um 6 Schläge. Ebenfalls gaben die Probanden an, sich im Allgemeinen wohler zu fühlen. Für das Training braucht man weder Fitnessgeräte noch besondere Kleidung. Die Übungen, die zur Stärkung der Wirbelsäule dienen, lassen sich leicht zu Hause oder auch im Büro durchführen. Natürlich ist es jedem freigestellt, zusätzlich noch Sport zu betreiben. Personen, die tagsüber im Büro sitzen müssen, können die Fitnessübungen auch im Freien durchführen. So tanken sie zusätzlich noch frische Luft.