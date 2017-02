Fremdgehen macht kreativ

Fremdgehen und somit den Partner betrügen, machen einem Umfrageergebnis nach, deutlich kreativer. Kaum verwunderlich, denn nach dem dritten "Männerabend" oder der neuen "Gymnastikstunde", ist dann kreatives Ausredenerfinden angesagt, möchte man nicht dass die Liason auffliegt.Zum Thema "Fremdgehen und gesteigerte Kreativität" hat kürzlich ein Dating-Portal eine Umfrage gestartet, an der 1.200 Frauen und Männer teilnahmen, die allesamt ihre Lust und Liebe bei einem Zweitpartner ausleben. So gaben von jedem zehnten Befragten acht Teilnehmer an, dass durch den Seitensprung ihre schöpferische Kraft zunimmt und den Einfallsreichtum steigert. Nach den Gründen selbst befragt, zeigt sich bei der Frage nach dem "Warum", dann ein ersichtlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen.Männer suchen zumeist dann ihr sexuelles Abenteuer bei einer anderen Frau, wenn die Sexualität in der richtigen Beziehung oder Ehe nicht das ist, was sie sich erwünschen. Dass die Herren der Schöpfung folglich auch mehr einem One-Night-Stand zugeneigt sind, verwundert somit kaum mehr. Bei Frauen erweisen sich die Gründe für den Sprung in ein fremdes Bett gefühlsbetonter. Bei den meisten Frauen ist das gelebte sexuelle Abenteuer mehr die Suche nach einem Don Juan, der ihnen das Gefühl der Vernachlässigung in der eigenen Partnerschaft nimmt. Dieser Wunsch oder diese Sehnsucht führt dann gerade bei den weiblichen Fremdgängern dazu, dass sich ein monatelanges Verhältnis daraus entwickelt und One-Night-Stands weniger auf der Wunschliste stehen.Allerdings um wieder auf den Kern der Frage zu kommen: Allesamt sehen ihre Kreativität anhaltend gesteigert und das selbst auch nach dem Ende der Affäre oder kurzen Seitensprungs. Auch wenn dieses Ergebnisse recht plausibel erscheint, muss mal jedoch eine kleine Einschränkung an diese Ergebnisse anmerken, denn da es auf der Dating-Seite rundweg Frauen und Männer gibt, die "Pop and Go" bevorzugen, ist das Umfrageergebnis nicht allgemein umfassend. Doch wer weiß, vielleicht war diese Umfrage nun ein Impuls für eine entsprechende Studie zum Thema "Fremdgehen macht kreativer" und offenbart tatsächlich solch eine pulsierende schöpferische Kraft im Sprung zur Seite.Quelle: Portal der Frauen