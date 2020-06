Freiklettern - populärer denn je

Freiklettern ist das Bezwingen von Kunstwänden oder Felsen, bei denen der Kletterer auf Hilfsmittel verzichtet. Haken sind nur dann erlaubt, wenn es um die Sicherheit des Kletterers geht. Er setzt nur seine Hände und Füße ein, um an das Ziel zu gelangen. Das Bouldern und das Sportklettern gehören zum Freiklettern. Entwickelt wurde die Sportart vor über 100 Jahren, im Jahr 1890 im Elbsandsteingebirge bei Dresden. Dort wurde versucht, den Gipfel ohne künstliche Hilfsmittel zu erklimmen. Von Dresden aus brachten Auswanderer diese Sportart in die USA, dort ist sie unter dem Namen Freeclimbing bekannt. Lange wurde weiter normal, also mit Seil und Haken geklettert, bis das Freiklettern in den 1970er Jahren neu entdeckt wurde.Beim Freiklettern unterscheidet man verschiedene Arten. Das Bouldern, ebenfalls eine Freikletterart, wird in Absprunghöhe durchgeführt. Eine Matte, die am Boden liegt, sorgt dafür, dass sich der Kletterer nicht verletzt. Beim sogenannten Freesolo wird eine Route erklettert, die komplett ungesichert ist. Für das Freiklettern braucht man eine gute Kleidung. Sie muss atmungsaktiv sein, und den Schweiß nach außen transportieren. Die Schuhe brauchen einen niedrigen Schaft, um beweglicher zu sein. Es kommt ganz auf das Gelände an, wie die Schuhsohlen beschaffen sein sollten. Eine harte Sohle ist dann nützlich, wenn das Gelände nur kleine Tritte hat. Klettert man auf Sandstein oder Granit, ist eine weichere Sohle angenehmer.Für das Klettern im Freien muss man warme Kleidung mitnehmen, denn im Gebirge ist ein Wetterumschwung nicht selten. Eine Mütze, eine Funktionsjacke und ein Pullover sollte jeder Freikletterer im Gepäck haben. Wählt man hingegen eine Kletterhalle, so reicht es, wenn man bequeme Kleidung, wie T-Shirt und Jogginghose trägt. Bevor man sich ins Gebirge wagt, sollte man einen Kletterkurs besuchen. Knochen, Muskeln und Sehnen sollten trainiert werden, ebenfalls muss der Kletterer gewisse Bewegungsabläufe automatisch durchführen. Magnesiapulver, mit dem die Hände regelmäßig eingerieben werden, saugt den Schweiß auf und gibt dem Kletterer Halt.