REISEMEDIZIN

Frauen und Männer werden auf Reise verschieden krank

Wer eine Reise unternimmt hat nicht nur viel zu erzählen, sondern mitunter auch die eine oder andere unangenehme Reisekrankheit erleiden müssen. Dass diese durchaus unangenehm sein könnten, steht außer Frage, allerdings zeigt sich immer wieder, dass Frauen und Männer verschiedene Reisekrankheiten erleiden und die Tendenzen hierbei sehr häufig die gleichen sind. Eine wissenschaftliche Studie mit weltweit etwa 60.000 Patienten konnte nun aufzeigen, dass Männer mehr an Malaria erkranken als Frauen, hingegen diese bei Reisen anfälliger für Durchfallerkrankungen sind.Aufgrund der zuvor ergangenen Studienergebnisse, wurde nun einmal mehr ersichtlich, dass das Geschlecht einen entscheidenden Faktor unter dem Bezug für Anfälligkeiten gegenüber bestimmten Erkrankungen ist. So konnte zu diesem Thema herausgefunden werden, dass das weibliche Geschlecht körperlich anfälliger für ein Reizdarm-Syndrom, Zahn- und Mundbeschwerden, Infektionen der oberen Atemwege sowie Medikamentenunverträglichkeiten sind, wenn sie sich auf Reisen befinden. Bei den Männern erweist sich dagegen diese Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine Erkrankung mit Hepatitis, Erfrierungen und eine Höhenkrankheit sowie allgemein für Infektionen, so etwas durch sexuell übertragbare Erreger oder Malaria.Einer der Gründe, weshalb besonders Männer an Malaria erkranken, konnten die Wissenschaftler im Rahmen ihrer Analysen und Untersuchungen herausfinden. Malariamücken, die den Erreger beim Stechen übertragen, reagieren besonders sensibel auf bestimmte Duftstoffe, die Männern zueigen sind. Angelockt durch die Duftkombination aus Blut, flüchtige Hautpartikel, Schweiß oder auch Kohlendioxid, erscheinen gerade Männer als sehr attraktiv zum Stechen. Zusätzlich kommt hier hinzu, dass das männliche Geschlecht allgemein mehr schwitzt und aufgetragene Anti-Mücken-Mittel rascher ihre Wirkkraft verlieren. Die These, dass Männer im Allgemeinen risikofreudiger sind und deshalb häufiger auf Reisen erkranken, konnte jedoch innerhalb der Studie nicht festgestellt werden.Die gewonnenen Erkenntnisse sollen nun im Bereich der reisemedizinischen Präventionen zu verändertem Verhalten auch unter dem Aspekt der Aufklärung zum Tragen kommen. Informationen über Reisekrankheiten, deren Risiken und einer effektiven Vorbeugung, sollen besonders bei Männern dazu beitragen mögliche Erkrankungen einzugrenzen. Der Fokus auf männliche Reisende wird übrigens deshalb relevant, da die meisten Frauen sich weitaus häufiger vor einer Reise über mögliche Erkrankungen und präventive Maßnahmen informieren als es bei den Männern der Fall ist.Quelle: Chirurgie Portal